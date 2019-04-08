裁判吹哨沒給球打亂熱火戰術　OT心碎4連敗韋德恐錯過季後賽

▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

韋德(Dwyane Wade)的告別之旅，恐提前在例行賽最終戰畫下句點，南灘軍團在季後賽卡位戰的關鍵時刻竟連輸4場，排名跌到東區第10。令熱火心碎的是，他們原有機會在8日作客暴龍時取勝，末節最後階段卻出現爭議哨音，準備發球的威特斯(Dion Waiters)還沒拿到球，裁判已經響哨，打亂了邁阿密的戰術佈署，最後在延長賽以109比117落敗。

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熱火8日到名列東區第2的暴龍主場踢館，原本他們要是贏下包括此戰在內的最後3場例行賽，就能確保晉級季後賽，但此役與多倫多鏖戰到延長賽，仍以109比117落敗，加上競爭對手魔術和籃網今日皆贏球，提前鎖定了分區最後3個季後賽名額當中的2個，南灘大軍的排名跌到東區第10，與老八活塞有1場勝差，晉級希望趨近破滅。

此役末節最後10.4秒，熱火與暴龍戰成103平，阿德巴約(Bam Adebayo)抓下防守籃板，熱火喊出暫停，換上先發後衛威特斯，但隨後場上出現一個有爭議性的哨音，威特斯準備發球，但他還沒拿到球，裁判的哨音就響起，場上的邁阿密球員於是開始跑位，打亂了原本的戰術佈署。

雖然強森(James Johnson)最後0.6秒仍出手砍三分，但沒能命中，阿德巴約再搶下進攻籃板，成功補籃，但裁判重新審視畫面後，判定出手是在秒數歸零之後，因此進球不算，雙方以103平殺入延長賽。熱火在最後決勝的5分鐘失去了準星，10次出手僅命中2球得6分，終場以109比117吞下4連敗。

▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

末節的「爭議哨音」改變了比賽的走勢，熱火主帥史波斯卓(Erik Spoelstra)對此很沮喪，「你應該把球交給發球的人之後才吹哨，而不是在這之前就響哨。這個哨音讓我們開始跑動，在這種情況下，比賽還在持續進行讓人失望。」他認為這個play應該重新開始，「這在NBA的賽季發生過上百萬次。」

此役從板凳出發挹注了21分的韋德，原本預定要接球，卻因為裁判的哨音「擾亂」最後連球都沒碰到，「我知道的就是，當我跑到後場時，威特斯仍拿著球，這肯定打亂了我們的計畫。」

▲熱火韋德。（圖／CFP）