中華女子冰球奪世錦賽首金　清秀門將徐子庭獲最佳守門員

▲中華女子冰球隊勇奪世錦賽金牌。（圖／翻攝自Facebook／中華民國冰球協會）

體育中心／綜合報導

中華女子冰球隊在芬蘭舉行的2019年世界冰球錦標賽傳出捷報！台灣時間7日以5比2力克冰島，以5連勝之姿奪下首面世錦賽金牌，順利晉級第2級的A組，門神徐子庭則以97.65%的守門率拿下本屆賽會的最佳守門員。

請繼續往下閱讀...

台灣冰球史上第一面世界級金牌7日出爐，中華女子冰球隊在今年的女子世錦賽連剋紐西蘭、土耳其、羅馬尼亞和克羅埃西亞，一路闖入最後決賽，冠軍戰以5比2擊退冰島奪金，其中披20號戰袍，長相清秀的中華隊當家門神徐子庭更囊括了本屆賽會中華隊最佳球員與本屆世錦賽最佳守門員獎項。

中華隊此役開局就展現強烈的進攻企圖心，但冰島屢屢化解危機，直到首節還剩5分鐘左右，陶興伶把握住潘忻妮的射門反彈球，替中華隊先馳得點。冰島第2節中段在一片混亂中打入追平分，但中華女將在不到30秒內，憑藉許庭毓的助攻，由謝知辰破網得分再次超前，此節最後1分鐘，葉慧貞替中華隊再下一城，將比分拉開為3比1。

雖然冰島在第3節又追回1分，但中華女將在短短不到2分鐘內，由葉慧貞和林洋萁接連破網，以5比2取勝。

▲門神徐子庭獲最佳守門員。（圖／翻攝自Facebook／中華民國冰球協會）