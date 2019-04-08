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讚詹皇與韋德聯手的熱火最強　雷納德：防守他們成就今日的我

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▲雷納德、韋德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德說防守韋德的經驗成就了今日的他。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

邁阿密招牌球星韋德(Dwyane Wade)8日最後一次到多倫多作客，他從板凳攻下全隊最高的21分，仍沒能幫助熱火守住雙位數領先，最後被逼入延長以109比117落敗。賽後暴龍王牌雷納德(Kawhi Leonard)與他互換球衣，大讚自己生涯2度在總決賽碰上的那支熱火隊，是至今遇過最出色的隊伍，防守韋德和詹姆斯(LeBron James)的經驗更成就了今日的自己。

「閃電俠」的16年生涯即將告終，例行賽倒數第3戰來到暴龍主場踢館，熱火在次節中段就拉開雙位數領先，但第3節終了後被追到只剩1分差，末節最後10.1秒出現一個爭議哨音，熱火後衛威特斯(Dion Waiters)準備發球，但他還沒拿到球，裁判的哨音就響起，場上的邁阿密球員於是開始跑位，打亂了原本的戰術佈署。

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儘管韋德替補上陣以14投7中高效攻下21分、5助攻和3籃板，三分球更是6投4中，熱火錯失了正規賽最後時刻取勝的機會後，延長賽準度盡失僅得6分，終場以109比117輸掉這場攸關能否晉級季後賽的關鍵戰役，苦吞4連敗跌到東區第10，晉級希望趨近破滅。

▲雷納德、韋德。（圖／達志影像／美聯社）

賽後韋德顯得有些失望，暴龍禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)走向前向他致意，一向話很少的雷納德則與他互換球衣。「可愛」受訪時提到效力馬刺時期，兩人在2013、2014年連2年總決賽交手的往事，大讚當年由詹姆斯、韋德和波許(Chris Bosh)領軍的熱火是自己碰過最強大的對手。

「歷經了當年的總決賽，並且在系列賽中對戰韋德，那支熱火隊是我至今遇過最棒的球隊。在那麼年輕的時候就必須在場上防守韋德和詹姆斯，這些經驗成就了今日的我。

馬刺曾在2013年總決賽率先取得3勝2敗的聽牌優勢，卻被昔日明星射手艾倫(Ray Allen)第6戰的三分冷箭粉碎了提前封王的美夢，最後連輸2場痛失總冠軍，不過黑衫軍很快在隔年復仇，以4勝1敗奪得隊史第5冠。

雷納德直言，這些經驗讓他蛻變為一位更好的球員，「輸掉總決賽再贏回來幫助我成長，就像我之前告訴過他的，經歷了那些，變得和他們一樣優秀，讓我成了更出色的球員。

▲雷納德、韋德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍雷納德可愛熱火韋德詹姆斯
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