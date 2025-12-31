交易二壘砲馬提？　響尾蛇總管一句話曝結局

▲馬提（Ketel Marte）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

亞利桑那響尾蛇休賽季仍在與各隊持續討論涉及全明星二壘手馬提（Ketel Marte）的交易可能，不過球團高層已釋出明確訊號，不希望這起交易話題無限期延燒；響尾蛇總經理海森（Mike Hazen）近日受訪時表示，球隊很可能很快會對此做出結論，盼能把焦點轉回休賽季的整體補強規劃。

海森直言：「我們很可能會在短期內結束這件事。」

至於「短期」到底是多久，他坦言仍未有明確答案，「我還沒想清楚確切時間，」但他也強調不會讓此事繼續拖延，「我們需要把焦點放回休賽季；再說一次，我一路以來的直覺都是（馬提的交易）不會發生，而目前看起來也很可能就是如此，所以我們想把注意力放在其他必須完成的事情上。」

海森的說法也與他本月稍早在冬季會議期間所表達的方向一致，當時他曾提到以「新年」作為大致的處理時程，期望能盡快有個定案；雖然目前未對其他球隊提出明確截止期限，但海森透露，已讓接觸中的球隊知道時間正在耗盡。

海森指出，交易馬提的談判確實有過一些進展，但過程反覆拉鋸，始終未達到響尾蛇認為可以接受的交易回報包裹。

響尾蛇休賽季重點之一是提升投手戰力，球團已完成兩筆簽約；冬季會議首日，響尾蛇以1年750萬美元合約簽下右投索羅卡（Michael Soroka），合約包含表現獎金，最高可達950萬美元。

12月19日，球隊再以2年4000萬美元合約迎回右投凱利（Merrill Kelly），補強輪值深度。

不過響尾蛇投手補強仍未告一段落，球團仍希望強化牛棚後段，因為兩名共同終結者普克（A.J. Puk）與馬丁尼茲（Justin Martinez）都在接受第二次TJ手術後復健，預計至少球季前幾個月無法出賽。

海森表示，無論自由市場或交易市場，仍有機會補進適合的投手人選，若條件合適也可能再補強先發輪值。