運動雲

>

交易二壘砲馬提？　響尾蛇總管一句話曝結局

▲馬提（Ketel Marte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬提（Ketel Marte）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

亞利桑那響尾蛇休賽季仍在與各隊持續討論涉及全明星二壘手馬提（Ketel Marte）的交易可能，不過球團高層已釋出明確訊號，不希望這起交易話題無限期延燒；響尾蛇總經理海森（Mike Hazen）近日受訪時表示，球隊很可能很快會對此做出結論，盼能把焦點轉回休賽季的整體補強規劃。

海森直言：「我們很可能會在短期內結束這件事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於「短期」到底是多久，他坦言仍未有明確答案，「我還沒想清楚確切時間，」但他也強調不會讓此事繼續拖延，「我們需要把焦點放回休賽季；再說一次，我一路以來的直覺都是（馬提的交易）不會發生，而目前看起來也很可能就是如此，所以我們想把注意力放在其他必須完成的事情上。」

海森的說法也與他本月稍早在冬季會議期間所表達的方向一致，當時他曾提到以「新年」作為大致的處理時程，期望能盡快有個定案；雖然目前未對其他球隊提出明確截止期限，但海森透露，已讓接觸中的球隊知道時間正在耗盡。

海森指出，交易馬提的談判確實有過一些進展，但過程反覆拉鋸，始終未達到響尾蛇認為可以接受的交易回報包裹。

響尾蛇休賽季重點之一是提升投手戰力，球團已完成兩筆簽約；冬季會議首日，響尾蛇以1年750萬美元合約簽下右投索羅卡（Michael Soroka），合約包含表現獎金，最高可達950萬美元。

12月19日，球隊再以2年4000萬美元合約迎回右投凱利（Merrill Kelly），補強輪值深度。

不過響尾蛇投手補強仍未告一段落，球團仍希望強化牛棚後段，因為兩名共同終結者普克（A.J. Puk）與馬丁尼茲（Justin Martinez）都在接受第二次TJ手術後復健，預計至少球季前幾個月無法出賽。

海森表示，無論自由市場或交易市場，仍有機會補進適合的投手人選，若條件合適也可能再補強先發輪值。

關鍵字： 響尾蛇MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

富邦悍將2026「雙戈」出擊！再簽洋基3A「愛力戈」補強先發輪值

富邦悍將2026「雙戈」出擊！再簽洋基3A「愛力戈」補強先發輪值

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

【以為沒人發現？】騎士逆向買檳榔被警察全程目睹 下秒直接開抓XD

熱門新聞

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職

2中華隊WBC　美媒預測攜手日本晉級

32026WBC奪冠賠率出爐！台灣被看衰 　

4味全龍與大聯盟24勝右投甘特達成共識

512強變16隊！資格賽首站中國開打

最新新聞

1樂天桃猿8年總額1.8億破隊史最大約

2響尾蛇交易二壘砲馬提？

3東超曾轟21分卻難敵PLG考核！勇士節約柏萊特

4桃猿準備官宣隊史最大約

5中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

【神預判】終於知道為什麼給媽媽紅包驚喜要戴安全帽XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366