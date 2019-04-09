林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？　鮑威爾爆發有望擠進9人名單

▲林書豪 。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

3年沒嘗過季後賽滋味的林書豪，季中獲強權暴龍延攬，有望終結個人季後賽首輪魔咒，但入隊將滿2個月，他仍無法適應無球打法，表現起伏不定，近4戰上場時間直線下滑，8日對熱火甚至在身體無病痛下被冷凍整場，與他競爭季後賽固定輪替名額的板凳前鋒鮑威爾(Norman Powell)則大爆發攻下全隊最高的23分。

暴龍8日出戰熱火一役，主帥納斯(Nick Nurse)整場只啟用9名球員，備戰季後賽的意味濃厚，而2月中才入隊的林書豪沒有獲得任何上場時間。雖然納斯曾公開表示會繼續給「豪小子」磨練的機會，但季後賽14日就將開打，進入最後備戰階段，這位台裔控衛近4戰上場時間卻從17分鐘一路跌到被「DNP」(登錄卻未上場)，恐難以進入暴龍季後賽的固定輪替陣容。

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隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)上個月初曾報導，包括先發的羅瑞(Kyle Lowry)、雷納德(Kawhi Leonard)、格林(Danny Green)、西亞卡姆(Pascal Siakam)和伊巴卡(Serge Ibaka)，禁區新援小賈索(Marc Gasol)、後場重要替補范弗利特(Fred VanVleet)、阿努諾比(OG Anunoby)等8人皆已鎖定季後賽輪替名額。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪得與25歲小前鋒鮑威爾(Norman Powell)和曾隨衛冕軍勇士奪下2座總冠軍的後場小將麥考(Patrick McCaw)，爭取最後一個輪替名額。不過麥考上個月29日對尼克一戰扭傷右手拇指，預計得休養3周，肯定趕不上季後賽首輪；而多倫多生涯邁入第4季，這3人當中最熟悉暴龍體系的鮑威爾，近7戰場均上場時間則攀升到21分鐘。

8日面對熱火的比賽，鮑威爾從板凳出發7投全部命中，包括4顆三分彈，轟下23分與先發的西亞卡姆(Pascal Siakam)並列單場全隊最高分，他此役上陣21分鐘，與角色吃重的第一替補控衛范弗利特的22分鐘不相上下。

值得一提的是，鮑威爾還曾在2016-17賽季的季後賽先發了5場，繳出場均11.7分、3.1籃板的高效數據，淪為球隊「第3控」的林書豪要與他競爭季後賽固定輪替名額難度恐怕很高。

林書豪近3場出賽，場均上場時間僅12.6分鐘，合計僅拿7分、5籃板、1助攻，他的定位並不明確，身體沒病痛卻遭到冷凍無疑是一大警訊。

▲鮑威爾。（圖／達志影像／美聯社）