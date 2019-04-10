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魔術強森公開辭去湖人總裁　紫金教練團恐在最終戰後遭開除

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▲▼魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人主帥華頓(Luke Walton)恐在本季結束後丟掉飯碗的傳聞瘋傳，但率先走人的卻是總裁魔術強森(Magic Johnson)。美國《ESPN》記者格曼納米(Dave McMenamin)10日報導，魔術強森透過一場臨時記者會宣布辭去湖人總裁一職，更自曝「老闆珍妮(Jeanie Buss)現在不知道我站在這裡」。

去年夏天，魔術強森成功幫紫金大軍找來聯盟頭號球星詹姆斯(LeBron James)，希望能重返睽違5年的季後賽，無奈「詹皇」在去年聖誕大戰拉傷鼠蹊部，連續休戰了17場才復出，這段期間湖人從西區第4跌出了分區前8強，最終連6季遭拒於季後賽門外。

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湖人10日迎來本季最終戰前，美國《ESPN》記者格曼納米10日報導，總裁魔術強森公開辭去了總裁一職，且老闆珍妮事先不知情。《ESPN》另一位名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)在個人推特指出，魔術強森自2017年2月接任洛城總裁以來，從來都沒做好這份工作，常常不在球隊身邊，工作時間相當有限。

「沃神」進一步爆料，湖人教練團恐在今日對拓荒者賽後幾小時被集體開除，「魔術強森公開辭去了職務，他說自己害怕與老闆珍妮面對面，多令人尷尬的場面。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇魔術強森
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