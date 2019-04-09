運動雲

> >

NBA球員也認定KD去尼克？　勇士老闆：他選什麼我都是他粉絲

ETtoday運動雲

▲詹姆斯、杜蘭特。（圖／CFP）

▲杜蘭特(右)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

據《The Athletic》的問卷調查，109位NBA球員當中，有超過6成都認為杜蘭特(Kevin Durant)下季將轉戰紐約尼克。對於杜蘭特的未來動向，勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)表示他還沒想過這件事，因為他們沒有什麼能做的，但他強調，「無論他的決定是什麼，我應該都會是一名杜蘭特的粉絲。」

由於杜蘭特已經表明要在下一份合約儘可能賺更多錢，外界普遍認為他今夏會跳脫合約恢復自由身，《Bleacher Report》貝克(Howard Beck)這個月初曾指出，「事實上，幾乎每個人都認為他將離開勇士隊。」

請繼續往下閱讀...

The Athletic》近期則找來NBA球員做調查，109位球員當中，有63.3%的人認為杜蘭特下季將改披尼克戰袍，但仍有2成的人認為這位連2屆總決賽MVP會留在勇士。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

對於杜蘭特休賽季的動態，勇士老闆拉卡柏態度倒是很豁達，「老實說，我根本還沒想過這件事，因為我們沒有什麼能做的，完全沒有。他有權恢復自由身，他會做出對自己最有利的選擇，而我們的工作就是當賽季結束時，說服他正確的選擇是終生當勇士球員。

若是杜蘭特不執行2019-20賽季3150萬美金的球員選項，他就能到自由市場試水溫；雖然他過去2年都在跳脫合約後重新與勇士簽約，但今夏的情況很可能會不同，季初他與格林(Draymond Green)爆發內鬨更埋下不穩定因子。

不過在拉卡柏看來，勇士仍有一定的留人優勢，「我想其他球隊提供的條件都無法與我們相比，因此我會希望他考慮到這點，並接受這個事實，最後決定留下來。」拉卡柏非常希望杜蘭特留隊，但同時他也強調就算雙方最後分道揚鑣，他也不會因此感到憤怒。

「無論他的決定是什麼，我應該都會是一名杜蘭特的粉絲。我不會太情緒化，這沒有任何意義。」

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特KD
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

推薦閱讀

不滿球員票選嘴綠、衛少最被高估　柯瑞諷投票的人有上場？

NCAA／德佬為落敗德州理工難過　維吉尼亞蓋伊準決賽絕殺獲MOP

NCAA／維吉尼亞亨特關鍵三分逼出OT　飆27分退德州理工奪首冠

林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？　鮑威爾爆發有望擠進9人名單

熱門新聞

日職／王柏融太火燙　軟銀先發東浜巨警戒他

NBA／大三元受肯定　林書豪被召回主戰場

NBA／阿豪膝傷仍疼痛　評估首輪第四戰復出？

林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？　鮑威爾爆發有望擠進9人名單

林子偉將成第2位獲冠軍戒台灣球員　失業男金柏瑞婉拒出席

日職／王柏融打擊、安打全隊第1　洋聯洋將名列前3

讀者回應

﻿

最新新聞

1航源FC補進陳浩瑋

2

3蘇智傑砲轟　統一2局3比4桃猿

4世桌賽張本智和因傷退混雙

5比賽提前亂佈局　鶴聲投手車輪戰

熱門新聞

1王柏融太火燙　軟銀東浜巨警戒他

2大三元受肯定　林書豪被召回NBA

3膝傷仍疼痛　阿豪首輪復出？

4林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？

5林子偉成第2位獲冠軍戒台灣球員

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

04_07 兄弟 vs Lamigo 賽後，黃恩賜頂住Lamigo的兇猛打線，繳出5局無失分精彩表現，順利奪下首勝

04/07 統一 vs 富邦 六局下，范國宸生涯首支滿貫全壘打，為球隊扳平比數

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366