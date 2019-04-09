NBA球員也認定KD去尼克？　勇士老闆：他選什麼我都是他粉絲

▲杜蘭特(右)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

據《The Athletic》的問卷調查，109位NBA球員當中，有超過6成都認為杜蘭特(Kevin Durant)下季將轉戰紐約尼克。對於杜蘭特的未來動向，勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)表示他還沒想過這件事，因為他們沒有什麼能做的，但他強調，「無論他的決定是什麼，我應該都會是一名杜蘭特的粉絲。」

由於杜蘭特已經表明要在下一份合約儘可能賺更多錢，外界普遍認為他今夏會跳脫合約恢復自由身，《Bleacher Report》貝克(Howard Beck)這個月初曾指出，「事實上，幾乎每個人都認為他將離開勇士隊。」

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《The Athletic》近期則找來NBA球員做調查，109位球員當中，有63.3%的人認為杜蘭特下季將改披尼克戰袍，但仍有2成的人認為這位連2屆總決賽MVP會留在勇士。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

對於杜蘭特休賽季的動態，勇士老闆拉卡柏態度倒是很豁達，「老實說，我根本還沒想過這件事，因為我們沒有什麼能做的，完全沒有。他有權恢復自由身，他會做出對自己最有利的選擇，而我們的工作就是當賽季結束時，說服他正確的選擇是終生當勇士球員。」

若是杜蘭特不執行2019-20賽季3150萬美金的球員選項，他就能到自由市場試水溫；雖然他過去2年都在跳脫合約後重新與勇士簽約，但今夏的情況很可能會不同，季初他與格林(Draymond Green)爆發內鬨更埋下不穩定因子。

不過在拉卡柏看來，勇士仍有一定的留人優勢，「我想其他球隊提供的條件都無法與我們相比，因此我會希望他考慮到這點，並接受這個事實，最後決定留下來。」拉卡柏非常希望杜蘭特留隊，但同時他也強調就算雙方最後分道揚鑣，他也不會因此感到憤怒。

「無論他的決定是什麼，我應該都會是一名杜蘭特的粉絲。我不會太情緒化，這沒有任何意義。」

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）