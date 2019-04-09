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不滿球員票選嘴綠、衛少最被高估　柯瑞諷投票的人有上場？

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▲勇士一哥柯瑞替格林抱不平。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞替格林抱不平。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

《The Athletic》在3月16日到4月1日期間，找了127位NBA球員做問卷調查，針對誰是聯盟最被高估的球員，回答此問題的47名球員中有17%選給雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)和勇士悍將格林(Draymond Green)，引來灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)不滿，諷刺投票的人肯定上不了場，無法與「衛少」和「嘴綠」對決。

雷霆當家王牌衛斯布魯克8日才拿下個人單季第32度大三元，也是生涯第136次，距離傳奇魔術強森(Magic Johnson)138次的史上第2紀錄，只差2次，由於雷霆本季還有2場例行賽，「衛少」有機會在本季就追平魔術強森，他之前更鎖定了「連3季場均大三元」。

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▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

儘管「衛少」成了新一代的「大三元製造機」，但根據《The Athletic》進行的球員問卷調查，這位2016-17賽季年度最有價值球員，與勇士防守大將格林一起被選為最被高估的球星，對此灣區神射柯瑞出現在IG上留言表達不屑。

「咖哩」在「ballislife」官方帳號的貼文下回覆，「這些投票的109位球員是誰？肯定是無法上場，站在他們(衛少和格林)面前和他們對位的人！祝你們好運！」最後還加了一個嘲諷意味濃厚的小丑表情符號。

除了票選最被高估的球員，《The Athletic》也調查了最被低估的球星，這個問題顯然比較多人投票，有116張選票，16.3%的球員選給鵜鶘後場領袖哈樂戴(Jrue Holiday)，2017年夏天與紐奧良續約5年的哈樂戴，在陣中一哥戴維斯(Anthony Davis)喊出賣我宣言後，成了球隊新任領袖，他本季繳出場均21.2分，寫下生涯新高。

▲柯瑞現身IG為格林、衛少抱不平。（圖／翻攝自IG／ballislife）

▲柯瑞現身IG為格林、衛少抱不平。（圖／翻攝自IG／ballislife）

關鍵字： NBA勇士柯瑞格林嘴綠衛少衛斯布魯克
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