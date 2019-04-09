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厄文不排斥再與詹皇聯手？　美名嘴爆他今夏願與湖人見面

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▲騎士詹姆斯、厄文、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文不排除再聯手詹姆斯？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)今夏是否會續留波士頓，從去年10月他口頭承諾時的肯定，變成了未知數。《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)2月曾大膽預言，這位27歲明星控衛將離開綠衫軍，近日他又在節目上爆料，厄文這個休賽季願意與湖人會面，似乎不排斥再次與老大哥詹姆斯(LeBron James)聯手。

厄文因為想擁有一支自己的球隊，2017年夏天選擇離開效力了6季的騎士，與老大哥詹姆斯拆夥，兩人不合的傳聞浮上檯面。但雙方的關係在本季有了改變，厄文轉戰塞爾提克當了領袖後，察覺當中的難處，主動致電向「詹皇」請益並為自己過去的作為致歉。

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▲厄文有意再次跟詹姆斯聯手？（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文與詹姆斯重修舊好。（圖／達志影像／美聯社）

厄文2月在節目上表示，「(向詹姆斯)道歉是我人生中向前邁進的一步。」坦承自己過去太年輕沒能體諒老大哥的用心良苦，兩人重修舊好。《ESPN》名嘴史密斯近日爆料，厄文今夏願與亟需延攬第2位全明星球員輔助「詹皇」的湖人會談，「湖人有機會爭取厄文到洛杉磯，不過我沒說他會去洛杉磯。

若是厄文真的願意把湖人納入考慮名單，這也意味著他不排斥再次聯手詹姆斯。希望能留人的塞爾提克今夏可能的競爭對手除了湖人外，還有空出薪資空間能一次補進兩名超級大咖的尼克，盛傳紐約想將厄文和杜蘭特(Kevin Durant)一網打盡。

▲綠衫軍塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克厄文詹姆斯湖人
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