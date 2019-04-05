熱火「閃電俠」主場最終戰　美媒竟選擇取消轉播

▲韋德能否隨熱火打入東區季後賽，成為季末一大焦點。（圖／路透社）

記者杜奕君／綜合報導

本季喊出「最後一舞」將正式告別NBA舞台，熱火「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)隨著例行賽即將告終，距離退役倒數也進入最終階段。在熱火目前仍未確定取得季後賽資格情況下，韋德的主場例行賽最終戰，卻傳出轉播單位之姿TNT取消了原定的轉播計畫，所幸包括美國FOX體育及NBA官方仍將進行直播。

目前排名暫居東區第9位，熱火目前仍在為晉級東區季後賽做最後奮力一搏，特別是「閃電俠」韋德即將正式告別NBA情況下，若韋德無法隨熱火打入季後賽，相信對球迷來說會是相當遺憾之事。

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另外，由於熱火10日的本季主場最終戰對上七六人將替韋德進行退役告別儀式，比賽時間將因此延長，因此轉播單位之一的TNT時間上無法配合，最終竟選擇取消了此戰轉播，所幸包括美國FOX體育及NBA官方仍將進行直播。

不過TNT在11日在熱火本季例行賽最終戰客場對上籃網之戰，仍將進行直播。

韋德本季至今平均仍有14.5分、3.9籃板、4.1助攻表現，37歲的閃電俠也多次展現寶刀未老的美技表現。

▲韋德本季結束後將正式退役高掛球鞋。（圖／達志影像／美聯社）