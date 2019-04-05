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才1節就被勇士打爆　湖人主場難堪18分慘輸

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▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

▲勇士輕鬆打，18分之差痛宰湖人。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

確定無緣季後賽，當家主將詹姆斯(LeBron James)又提前關機情況下，湖人在剩餘例行賽已經呈現毫無競爭力狀態。5日主場迎戰衛冕軍勇士之戰，湖人首節就以12比39被打爆，後續3節追分更是欲振乏力，最終勇士在全隊5人得分上雙，包括「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)21分、10籃板，勇士108比90大勝。

本季開高走低情況下，湖人季末已經讓詹皇在內的多名先發主力提前休兵，剩餘賽事形同「消化賽程」，此戰主場面對衛冕軍勇士，就以朗多(Rajon Rondo)帶領年輕小將出征。

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而此戰灣區軍團開賽就給足湖人下馬威，首節就狂轟猛炸，打出39比12的大幅領先，也讓湖人幾乎首節打完就已束手就擒。

後續勇士持續維持超過20分大幅領先，直到末節雙方板凳清出，湖人才稍稍拉近差距，但最終勇士仍以18分輕取紫金軍團。

湖人此戰全隊無人上場超過30分鐘，全隊共5人得分達雙位數，卡森斯21分、10籃板最佳，杜蘭特(Kevin Durant)15分、6籃板、8助攻，柯瑞(Stephen Curry)雖然手感欠佳14投僅3中，但仍有7分、10籃板、7助攻。

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

▲勇士團隊談笑用兵，持續鎖定西區第1。（圖／CFP）

關鍵字： 卡森斯表弟勇士NBA籃球DeMarcus Cousins杜蘭特柯瑞湖人
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