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近3戰狂飆57記三分球　暴龍外線火力成爭冠最大本錢

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▲暴龍雷納德、格林、林書豪。（圖／CFP）

▲暴龍近期團隊三分火力凶猛，成為克敵制勝最大本錢。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

暴龍近期狂掃4連勝，除確定在大西洋組封王外，也牢牢鎖住東區第2席位，準備為季後賽做最後衝刺。近3戰球隊克敵制勝最大武器首推兇猛外線，過去3戰暴龍團隊共飆進多達57顆三分球，且整體三分命中率高達46.7%(出手122次命中57球)，季末逐漸加溫的外圍火力，對暴龍本季爭冠之路絕對大大加分。

2日再度於主場擊敗魔術，暴龍全場又靠著多達三分線外37投19中，命中率高達51.4%的團隊外圍火力，贏得最終勝利，近3戰分別面對尼克、公牛及魔術，暴龍團隊三分球出手122次命中57球，整體命中率高達46.7%，外線狀態可說是好得嚇人。

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和本季團隊三分球命中率(36.3%)、每場投進數(12.2顆)相比，近期暴龍外線火力確實相當兇猛，即便對手實力可能有段落差，但過去兩戰暴龍當家球星(Kawhi Leonard)都休兵高掛免戰牌，團隊仍能有如此強勢外圍攻勢表現，也再次展現暴龍出色團隊戰力。

暴龍本季戰績目前來到55勝23敗，已經確定拿下東區大西洋組冠軍，並將以東第2名席次進軍本季季後賽。

▲暴龍「聖堂射手」格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林今日單場狂飆7記三分球，幫助暴龍取得4連勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 暴龍東區例行賽季後賽NBA籃球雷納德林書豪格林
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