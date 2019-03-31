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SBL／許晉哲神執教　領軍富邦隊史例行賽登頂榮耀

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▲富邦勇士主場日米歇爾、許晉哲，達欣梅奧、蘇翊傑。（圖／籃協提供）

▲富邦勇士在許晉哲執教下，隊史首度於例行賽封王。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

生涯曾4度領軍在SBL封王，台灣籃壇王牌教練許晉哲31日再度展現其執教威力，帶領富邦勇士季末瘋狂拉出9連勝氣勢，以23勝12敗提前自力登上第16季SBL例行賽龍頭。但許總不改嚴謹態度表示，「高興歸高興，但這畢竟還不是總冠軍，我們只是完成了季前的其中一個目標，如果拿下總冠軍我會更高興的。」

上季自大陸CBA聯賽回歸SBL，許晉哲就領軍富邦直闖最終年度冠軍戰，雖然最終敗給昔日老東家璞園，但也證明了個人的執教功力依舊是台灣籃壇頂尖。

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本季富邦雖然曾經歷起伏，但在雙洋將米歇爾、賈西亞展現強大主宰力後，勇士軍團在賽季後半段打出無人能擋氣勢，連同此戰23分痛宰達欣在內，富邦季末拉出9連勝氣勢，順利隊史首度於例行賽封王。

▲富邦勇士主場日米歇爾、許晉哲，達欣梅奧、蘇翊傑。（圖／籃協提供）

▲富邦勇士米歇爾攻守俱佳，幫助球隊登上年度例行賽戰績第1名。（圖／籃協提供）

許晉哲賽後表示，「今天全隊都有共識，主場日不能丟臉。而且本周兩戰對我們意義重大，贏台啤讓我們戰績獨居第1，今天贏球則是順利封王，畢竟自己拿下勝利，比靠別人送我們好。團隊都有共識，今天就是要自力封王。」

不過許總也強調，「高興歸高興，但這畢竟只是例行賽第1名，還不是冠軍，如果真的拿下冠軍的那天，我才會最高興。」

▲富邦勇士主場日米歇爾、許晉哲，達欣梅奧、蘇翊傑。（圖／籃協提供）

▲富邦勇士主場日順利登上本季例行賽第1位。（圖／籃協提供）

關鍵字： 許晉哲富邦勇士SBL籃球
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