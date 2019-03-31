詹皇本季不打了　湖人正式宣告：例行賽關機

▲詹姆斯本季剩餘例行賽將提前關機休兵。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

本季轉戰湖人無法領軍挺進西區季後賽，同時也受到鼠蹊部拉傷困擾的詹姆斯(LeBron James)，31日由湖人球團正式宣布，剩餘例行賽將全數「關機」不克再戰，這也是詹皇自2003年加入NBA以來，首度因傷宣告賽季提前報銷。

過去8季都領軍打入NBA年度冠軍戰，詹姆斯本季西進紫金軍團，原被寄予厚望能帶領年輕的湖人小將直闖季後賽行列，不料球隊戰力整合出現問題，加上詹姆斯本季前76場比賽就缺席多達21場，也讓湖人戰績與預期出現極大落差。

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在僅剩6場例行賽情況下，湖人球團今日也正式宣布，「在經過醫療團隊評估過後，將讓詹姆斯剩餘賽季提前「關機」停戰，好讓鼠蹊部傷勢獲得完全休養，這對詹姆斯本人及球隊來說，都是最好的選擇。」

這個賽季困擾詹姆斯許久的鼠蹊部傷勢，得追溯到去年「聖誕大戰」，詹姆斯領軍擊敗衛冕軍勇士後，這也讓這位征戰聯盟16季的無敵鐵人，破天荒連續缺陣達17場之多，連帶造成湖人戰力崩盤結果。

對於詹姆斯來說，這也將是他自2005年以來，首度無緣季後賽亮相，但眼前對這位聯盟頭號球星來說，重新以健康的完全體型態回歸，帶領年輕的紫金軍團持續成長，才將是詹姆斯生涯末期的最大課題。

詹姆斯加盟湖人首季平均繳出27.4分、8.5籃板、8.3助攻，各項數據都在球隊名列第1位。

▲詹皇本季因鼠蹊部傷勢缺陣多時。（圖／CFP）