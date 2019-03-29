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林書豪12分5籃板5助攻　暴龍117比92狂宰尼克

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▲暴龍西亞卡姆、林書豪（圖／CFP）

▲一哥雷納德輪休，西亞卡姆狂砍31分領軍痛宰尼克。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

即便當家球星雷納德(Kawhi Leonard)刻意輪休，目前東區排名第2位的暴龍29日造訪尼克主場，全隊依舊是輕鬆打，末節拉開多達31分領先奠定勝果，最終117比92大勝。暴龍全場共砍進20記三分球，賞給尼克5連敗。此戰林書豪前3節手感依舊欠佳，直到末節才靠連續切入，最終拿下12分、5籃板、5助攻。

即便本季場均27分、7.4籃板、3.3助攻的頭號大將雷納德此戰休兵，開賽暴龍團隊就火力全開，特別是三分球頻頻破網，在上半場團隊就投進多達12顆，一度取得多達22分超前，半場暴龍也以55比36大幅領先。

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第3節尼克雖有小史密斯(Dennis Smith Jr.)、羅賓森(Mitchell Robinson)零星單打追分，但暴龍仍靠本季破繭而出的西亞卡姆(Pascal Siakam)連續強勢取分，加上鮑威爾(Norman Powell)壓哨冷箭，幫助暴龍手握23分領先。

末節暴龍開局又打出10比4猛攻，隨後即便暴龍換上板凳多名替補，但兇猛三分球火力依舊，比分甚至一度領先多達31分。

▲暴龍西亞卡姆、林書豪（圖／CFP）

▲林書豪此戰頻頻利用切入強勢取分。（圖／CFP）

林書豪此戰手感欠佳，上半場甚至出現三分球出手「切板」狀況，直到第3節剩下1分16秒時才靠罰球首度得分。

但末節球隊在大幅開領先差距情況下，以替補出擊的陣容終於讓林書豪掌握球權，完全釋放得分能力的豪小子，連續3次精彩切入「趕進度」，最終更在弧頂三分開火，最終林書豪以12分、5籃板、5助攻作收，也幫助暴龍以25分大勝。

暴龍全場以西亞卡姆的31分、5籃板、5助攻最佳，尼克新秀羅賓森替補拿下19分，並抓下21籃板，雙雙寫下生涯新高。
▲暴龍西亞卡姆、林書豪（圖／CFP） 

▲林書豪末節趕進度連拿10分，幫助暴龍輕取尼克。（圖／CFP）

關鍵字： 林書豪西亞卡姆雷納德暴龍NBA籃球
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