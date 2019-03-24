ABL／搞砸17分領先　夢想家遭猛龍準絕殺無緣單季20勝

▲米勒近況仍持續火燙，但夢想家此戰以1分之差輸球。（圖／寶島夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

從上季僅拿1勝，到本季篤定成為ABL例行賽龍頭，寶島夢想家24日進行本季例行賽最終戰，前進馬來西亞挑戰猛龍。賽前處於9連勝的夢想家此戰也將挑戰本季聯盟唯一「20勝」殊榮，開賽攻勢兇猛一度領先達17分，但末節猛龍3洋將全力反撲，加上最後本土葉良權補進關鍵兩分，讓夢想家以96比97飲恨。

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雖然已經篤定奪下本季例行賽龍頭，夢想家在例行賽最終戰遠征馬來西亞，仍以全主力陣容應戰，希望能成為本季聯盟唯一「20勝」隊伍。

開賽夢想家近況火燙的米勒(Malcolm Miller)就被打傷右眉角暫時退場，但包括阿提諾(William Artino)、葛萊斯(Tevin Glass)仍挺身穩住陣腳，錢肯尼也頻頻利用速度切入撕裂對手防線，夢想家可說一路取得領先優勢，第3節甚至還一度手握17分領先。

▲阿提諾力抗猛龍禁區。（圖／寶島夢想家提供）

但地主猛龍的3名洋將，自第3節後段開始發威，薛帕爾德(Winston Shepard)內線頻頻頻強攻得手，艾佛斯里(Chris Eversley)不僅三分球頻頻開火，更利用優異判斷不斷抄截上演快攻，夢想家末節甚至逆轉取得領先。

最後夢想家米勒在終場前45.6秒切入上籃得手，留給猛龍7秒執行最後一擊，艾佛斯里雖然三分球出手落空，但本土小將葉良權籃下精彩補進，僅留給夢想家1秒反擊機會下，錢肯尼三分球出手落空，終場夢想家就以1分飲恨，無緣達成本季20勝壯舉。

上季成軍的夢想家，例行賽以1勝19敗墊底收尾，本季例行賽則以19勝7敗成為聯盟龍頭，而隊史歷史性的季後賽首戰，將於3月31日在彰化主場開打。

▲錢肯尼此戰砍下14分。（圖／寶島夢想家提供）