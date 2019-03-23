「寂寞大神」樂秀太陽新球衣　弗雷戴特謝CBA球迷力挺

▲弗雷戴特開心秀出加盟太陽新球衣。（圖／取自弗雷戴特IG）

記者杜奕君／綜合報導

本季在CBA聯賽寫下單場75分紀錄，「寂寞大神」弗雷戴特(Jimmer Fredette)日前傳出與鳳凰城太陽簽下兩年合約後風光重返NBA，弗雷戴特也在個人社群放上手持太陽32號新球衣的照片，並感謝過去3季大陸球迷力挺。弗雷戴特強調，「當你是個有競爭力的人時，會想獲取成功，我覺得我還有一些未完成的事要做。」

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在所屬的上海男籃在本季CBA季後賽首輪遭北京直落2淘汰後，弗雷戴特與上海的3年合約也正式到期，這位現年30歲的超級射手也終於盼得夢想中的機會，那就是重返NBA殿堂。

弗雷戴特與太陽正式簽下兩年合約，由於太陽本季確定與季後賽絕緣，因此「寂寞大神」必須在剩餘不多的例行賽及暑假的夏季聯賽爭取續留機會。

弗雷戴特23日在個人IG放上簽約並手持太陽32號球衣照片並寫道，「正式成為太陽的新成員了，感謝過去3季一路支持我的大陸球迷們，也感謝太陽球團給我這個機會，該是時候上工了！」

弗雷戴特接受訪問時也透露，「我真的很熱愛籃球，我喜歡上場享受比賽，當你是個有競爭力的人時，你一定會想要獲取成功，我覺得我有一些未完成的事業。」

本季在上海大鯊魚，弗雷戴特除了曾寫下單場75分的瘋狂數據，全季出賽45場平均繳出36分、5.6籃板、5.6助攻，也是CBA頂尖洋將水準。

▲弗雷戴特過去3季在CBA賽場大放異彩。（圖／CFP）