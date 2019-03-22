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NCAA最猛射手誕生？　麥基4年509顆三分球破歷史新高

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▲沃佛德學院的射手麥基以生涯509顆三分球成為NCAA新科三分球王。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃佛德學院的射手麥基以生涯509顆三分球成為NCAA新科三分球王。（圖／達志影像／美聯社）

 記者杜奕君／綜合報導

NCAA男籃「3月瘋」揭開序幕，本賽季NCAA又出現了一名「白人希望」射手，那就是來自沃佛德學院的大4射手麥基(Fletcher Magee)，這名身高6呎4吋的射手22日在對上塞頓霍爾大學之戰，單場三分球12投7中，生涯NCAA三分球命中數來到509顆，正式打破NCAA第1級新高紀錄，成為NCAA歷史三分球王。

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來自奧蘭多的麥基，在沃佛德學院主打得分後衛，也是球隊最穩健的外線得分點，大學4年至今平均18.8分、3籃板、1.7助攻，三分球命中率更高達43.8%。

大3賽季是麥基生涯高峰，每場平均貢獻22.1分、2.9籃板、1.7助攻，本季也成績雖然小退，但仍有20.5分、2.6籃板、1.6助攻水準。

22日麥基領軍以84比68擊敗塞頓霍爾大學，在NCAA錦標賽旗開得勝，此戰麥基單場三分球12投7中狂轟24分，NCAA生涯累積三分球命中數來到509顆，一舉超越原紀錄保持人貝德(Tavis Bader)的504顆紀錄，成為NCAA第1級的新高紀錄。

公鹿老將「鬥牛士」賈索(Pau Gasol)在看過此戰後也於個人推特寫道，「麥基讓我想起了瑞迪克(J.J. Redick)。」

不過雖然一舉成為NCAA新科三分球王，但麥基若想闖入NBA最高殿堂，後續錦標賽還必須有更突出表現，才能贏得更多機會，目前根據選秀預測網站《NBADraft.net》的預估排名，麥基預測順位正好落在第2輪最後第60順位，未來是否有機會將聲勢更上層樓，錦標賽後續表現將是關鍵。

麥基與沃佛德學院下一輪對手將是NCAA傳統勁旅肯塔基大學，屆時他能否再度展現神射本領，相信也將是此戰一大觀戰重點。

▲沃佛德學院的射手麥基以生涯509顆三分球成為NCAA新科三分球王。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥基能否憑藉準確外線敲開NBA大門，還需後續觀察。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 麥基NCAA三分球籃球3月瘋Fletcher MageeNBA
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