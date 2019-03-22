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9人上場8人得分雙位數　金塊恐怖均衡戰力滅巫師

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▲金塊約基奇、巫師畢爾。（圖／CFP） 

▲約基奇本季領軍金塊打出超強大團隊戰力。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

本季戰績長紅高居西區第2的金塊，22日作客華盛頓挑戰巫師，目前仍為季後賽門票做最後一搏的巫師，此戰靠著一路緊咬金塊不放，但終場前7.3秒，巫師錯失關鍵籃板球，讓金塊再度製造兩罰機會，最終金塊就以113比108險勝。金塊9人上場就有8人得分達雙位數，展現超均衡進攻戰力。

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日前剛剛搶下季後賽席次的金塊，本季在明星中鋒約基奇(Nikola Jokic)領軍下，展現超強團隊戰力，22日踢館巫師主場，上半場就靠著團隊平均攻勢，順利取得8分領先。

但目前仍為東區季後賽席次做最後一搏的巫師，下半場攻勢漸有起色，當家射手畢爾(Bradley Beal)內外線頻頻開火，兩名長人波提斯(Bobby Portis)、布萊恩(Thomas Bryant)更是不斷強勢挑戰對手禁區，第4節剩下1分53秒時，畢爾成功抄球雙手扣籃，巫師更是僅剩兩分差距。

但隨後金塊展現本季能搶下西區第2的穩定性，終場前9.5秒哈里斯(Gary Harris)在僅3分領先情況下，竟意外兩罰不中，但他隨後奮力衝搶到進攻籃板，又在終場前7.3秒站上罰球線，此次哈里斯穩穩罰進兩球，讓金塊最終就以5分險勝。

此戰金塊攻勢極為平均，9人上場就有8人得分達雙位數，約基奇拿下15分、6籃板、11助攻，持續全方位演出。

巫師方面，畢爾砍下全場最高25分、8助攻、3抄截，可惜最終未能幫助球隊逆轉勝，但近14戰他有12場得分突破20大關，火力相當兇猛，隊友布萊恩則有22分、8籃板進帳。

巫師輸球後戰績為30勝43敗，目前仍落後第8的熱火6場勝差，畢爾賽後無奈表示，「當你處在需要靠別的球隊才能晉級的狀況，這真的很艱難，畢竟其他球隊也像我們一樣在努力拚搏。」

靠著搶下本季客場第18勝，金塊目前戰績48勝22敗，已經追平勇士並列西區龍頭，球季最後12戰，究竟誰能搶下西區第1位也將進入白熱化階段。

▲金塊約基奇、巫師畢爾。（圖／CFP）

▲畢爾與巫師的季後賽之路越來越渺茫。（圖／CFP）

關鍵字： 金塊約基奇巫師畢爾布萊恩NBA籃球季後賽
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