SBL／台銀狀元季末火力爆發　陳昱瑞預約年度新人王

▲陳昱瑞季末持續爆發，幾乎宣告鎖定年度新人王。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

17日再度用11投7中，18分、3籃板、2助攻的精采表現，幫助台銀扳倒例行賽龍頭台啤，台銀本季「選秀狀元」陳昱瑞近4戰火力可說徹底爆發，平均20.3分、4籃板、2.8助攻，4戰共轟進16顆三分球，也幾乎確定鎖定本季「年度新人王」。台銀教頭韋陳明就直言，「陳昱瑞未來一定會是台灣籃壇的重要戰將。」

從加盟台銀開始，就獲得大量上場時間，狀元郎陳昱瑞在台銀確定無緣季後賽後，反而完全釋放壓力，過去3戰分別轟下21、20、22分，17日對上龍頭台啤雖無緣連4戰挑戰20分，但最終仍拿下18分，並幫助台銀扳倒龍頭台啤，單周獨拿2連勝。

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賽後台銀總教練韋陳明也給予陳昱瑞的表現高度肯定，「昱瑞的自我要求很高，選到他真的是一塊寶，我認為他會是台灣籃壇未來的重要戰將，特別他的防守判斷力，我認為甚至超過他的攻擊出手能力。」

陳昱瑞近5戰得分皆達雙位數，且連同此戰在內，過去4場平均20.3分、4籃板、2.8助攻，每場還能轟進4顆三分球，幾乎已經確定宣告成為「年度新人王」得主。

▲韋陳明直言陳昱瑞是台銀的一塊寶。（圖／籃協提供）