MVP大黑馬慘遭驅逐出場　金塊約基奇：這不公平

▲約基奇被驅逐出場，賽後直言哨音不公。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

17日金塊對上溜馬之戰，本季可能成為年度MVP「大黑馬」的金塊全能中鋒約基奇(Nikola Jokic)在第4節決勝期因為不滿裁判尺度，連續領到兩次技術犯規遭驅逐出場。巧合的是，約基奇生涯3次遭趕出場，判罰者都為同一名裁判，賽後約基奇也喊冤表示，「哨音對我真的很不公平，我認為對每個球員的標準都不同。」

本季頻頻展現「控球中鋒」的全能傳球技藝，17日約基奇在主場對上溜馬之戰卻是一路打來艱辛，雖然全場仍拿下26分、7籃板、5助攻。

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但第4節末段約基奇在一次爭搶籃板時被吹判犯規，他針對此次犯規向裁判抗議，隨後連吞兩次技術犯規遭驅逐出場。

約基奇賽後直言受到哨音的不公平對待，「這真的超級難，因為哨音根本對每個人都沒有一定的標準，我根本不知道裁判在說什麼。」

事實上，這也是約基奇NBA生涯第3度遭驅逐出場，巧合的是，這3次的判罰都正好都是布拉勒斯(Tony Brothers)這位資深裁判所吹判。

約基奇本季平均可繳出20.3分、10.7籃板、7.6助攻及1.4抄截，更重要的是帶領金塊本季至今打出46勝22敗，高居西區第2的優質表現。

▲約基奇本季帶領金塊打出西區第2位的傲人戰績。（圖／CFP）