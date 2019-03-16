替美國男籃再戰世界盃？　哈登高喊：我願意

▲哈登表態願為美國男籃再戰2019年世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

16日對上太陽之役，火箭當家球星哈登(James Harden)成為NBA史上首位單場繳出40分、11助攻9籃板、6抄截、3阻攻數據好手，也順利幫助球隊主場取勝。而賽後大鬍子也率先表態，強調今年在中國舉行的男籃世界盃，自己將有興趣再度代表美國男籃出征，哈登表示，「我願意參加，能代表美國出征是件很棒的事。」

訂於8月31日開打的2019年男籃世界盃，日前正式完成小組抽籤，而被視為奪冠最大熱門的美國男籃，接下來該如何籌組菁英陣容出擊，也成為外界關注焦點。

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16日對太陽之戰，成為NBA史上首位單場至少繳出40分、10助攻、5抄截、3火鍋的球員，哈登在被問到是否有意再度披上美國男籃戰袍時，給了相當正面的肯定答覆。

「我當然願意！」哈登說道，「我想參加男籃世界盃，那是一個代表祖國參賽的機會，不是每個人都有這樣的機會。」

哈登也提到，「作為一個籃球員，世界盃是最高水準的比賽之一了，雖然我們國內有、NBA或總冠軍這些榮耀，但能代表國家並成為其中的一部份，這是一件很棒的事。」

過去哈登曾代表美國男籃出征2012年倫敦奧運及2014年西班牙世界盃，兩次都順利奪下金牌榮耀。

▲哈登是當代NBA最強勢的進攻球員代表之一。（圖／達志影像／美聯社）