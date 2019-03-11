WSBL／「小丁」飆分秀　林育庭轟29分捍衛國泰主場周

▲林育庭狂轟29分，幫助國泰在主場周首戰告捷。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

WSBL自11日起展開國泰主場周，而國泰女籃當家砍將「小丁」林育庭也展現聯賽第一人的超猛得分爆發力，面對兩軍前3節戰成49平的激烈戰況，林育庭末節個人獨拿11分進帳，全場狂轟本季個人新高29分外帶9籃板、5助攻、2抄截，幫助國泰甩開電信糾纏，最終國泰74比60收下勝利。

此戰開賽電信強勢防守帶給國泰極大困擾，第2節電信甚至排出「3衛」奇招，利用「不點」黃郁婷與潘姿吟、文祺搭配拉快整體節奏，讓電信一度拉開多達9分差距。

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但國泰仍靠掌握進攻籃板優勢，加上黃鈴娟三分命中，追成僅1分差，但電信此戰有黃郁婷殺出，上半場終了前又貢獻關鍵兩分，幫助電信以32比29領先。

第4節剩下7分37秒，林育庭三分破網，國泰54比52超前。終場前4分36秒林育庭再度三分球命中，隨後陳薇安快攻切入得手，國泰此時反超前多達8分。終場前3分7秒，黃鈴娟再補上三分冷箭，國泰領先來到11分，隨後林育庭再演出高難度拋射三分打得手，幫助國泰14分之差收勝。

此戰林育庭末節獨拿11分，全場狂轟本季個人新高29分外帶9籃板、5助攻、2抄截，也是個人連3戰突破20分大關。國泰總教練鄭慧芸強調，「小丁很清出他自己的角色，全隊也認同她就是國泰的主攻手，當大家不能得分時，她就要當仁不讓。」

國泰除林育庭外，黃鈴娟也轟進5記三分球進帳17分，陳薇安10分、5籃板、5助攻。

打了3節好球惜敗的電信方面，長人黃湘婷拿下全隊最高22分外帶9籃板，文祺11分，潘姿吟10分、3助攻、4抄截。

▲國泰林育庭末節挺身而出，幫助球隊主場周首戰贏球。（圖／籃協提供）