運動雲

> >

WSBL／「小丁」飆分秀　林育庭轟29分捍衛國泰主場周

ETtoday運動雲

▲國泰林育庭，電信黃郁婷、黃曉潔。（圖／籃協提供）

▲林育庭狂轟29分，幫助國泰在主場周首戰告捷。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

WSBL自11日起展開國泰主場周，而國泰女籃當家砍將「小丁」林育庭也展現聯賽第一人的超猛得分爆發力，面對兩軍前3節戰成49平的激烈戰況，林育庭末節個人獨拿11分進帳，全場狂轟本季個人新高29分外帶9籃板、5助攻、2抄截，幫助國泰甩開電信糾纏，最終國泰74比60收下勝利。

此戰開賽電信強勢防守帶給國泰極大困擾，第2節電信甚至排出「3衛」奇招，利用「不點」黃郁婷與潘姿吟、文祺搭配拉快整體節奏，讓電信一度拉開多達9分差距。

請繼續往下閱讀...

但國泰仍靠掌握進攻籃板優勢，加上黃鈴娟三分命中，追成僅1分差，但電信此戰有黃郁婷殺出，上半場終了前又貢獻關鍵兩分，幫助電信以32比29領先。

第4節剩下7分37秒，林育庭三分破網，國泰54比52超前。終場前4分36秒林育庭再度三分球命中，隨後陳薇安快攻切入得手，國泰此時反超前多達8分。終場前3分7秒，黃鈴娟再補上三分冷箭，國泰領先來到11分，隨後林育庭再演出高難度拋射三分打得手，幫助國泰14分之差收勝。

此戰林育庭末節獨拿11分，全場狂轟本季個人新高29分外帶9籃板、5助攻、2抄截，也是個人連3戰突破20分大關。國泰總教練鄭慧芸強調，「小丁很清出他自己的角色，全隊也認同她就是國泰的主攻手，當大家不能得分時，她就要當仁不讓。」

國泰除林育庭外，黃鈴娟也轟進5記三分球進帳17分，陳薇安10分、5籃板、5助攻。

打了3節好球惜敗的電信方面，長人黃湘婷拿下全隊最高22分外帶9籃板，文祺11分，潘姿吟10分、3助攻、4抄截。

▲國泰林育庭，電信黃郁婷、黃曉潔。（圖／籃協提供）

▲國泰林育庭末節挺身而出，幫助球隊主場周首戰贏球。（圖／籃協提供）

關鍵字： 林育庭國泰女籃籃球WSBL小丁鄭慧芸電信黃郁婷黃曉潔
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

推薦閱讀

SBL／第16季洋將大限截止　僅裕隆改登錄瓊斯

綠衫軍近況大爆發　霍佛德：歸功厄文展現領導能力

SBL／對自己負責　陳昱瑞聘私人訓練師外線火燙收效

SBL／賈西亞、米歇爾雙禁區保險　富邦3分戰勝台銀

熱門新聞

林書豪砍11分秀「no look pass」賞白邊火鍋　暴龍21分滅火

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

林書豪膝蓋擦傷2處濺血　奮力抄球摔倒卻被吹犯規讓主帥傻眼

影／抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

中職／大帝士樂意當味全教練　魏應充：有龍迷真好

看林書豪背後妙傳製造犯規上罰球線　羅瑞笑了還擁抱打氣

讀者回應

﻿

最新新聞

1電信3衛戰術奇襲　國泰險吞敗

2蔡仲南：濫竽充數會影響職棒品質

3黃郁婷成奇兵　速度破壞教頭說讚

4林育庭飆29分　捍衛國泰主場周

5SBL洋將大限　僅裕隆改登錄瓊斯

熱門新聞

1豪哥砍11分秀「no look pass」美技

2戴資穎遭陳雨菲直落二　無緣三連霸

3豪哥膝蓋2處濺血苦笑：還被吹犯規

4魏應行揭露秘辛：是我解散味全龍

5大帝士樂意當味全教練　魏應充：龍迷真好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366