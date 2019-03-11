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SBL／對自己負責　陳昱瑞聘私人訓練師外線火燙收效

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▲台銀陳昱瑞。（圖／籃協提供）

▲陳昱瑞近來三分球手感大爆發。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

身為第16季「選秀狀元」，新秀賽季受到大量重用的陳昱瑞，可說是本季表現最亮眼的菜鳥。雖然母隊台銀已確定連3季無緣季後賽，但近來他的整體表現卻有直線上升之勢，10日對上富邦之役，陳昱瑞再度繳出20分、4籃板、3助攻，而這一切都源自於他近期聘請了私人訓練師，對身體強度重新強化茁壯。

8日對上達欣拿下本季個人新高的21分外帶2籃板、3助攻表現，10日陳昱瑞又上演外線飆分秀，全場6顆三分球進帳20分，差點就在末節上演精采逆轉秀扳倒富邦，兩戰三分球合計16投10中，手感可說是熱得發燙。

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對此陳昱瑞表示，「主要是自己心態的調整，畢竟剩下季末最後幾場，就是告訴自己放開來打。」

陳昱瑞近來自費聘請了昔日UBA國體大的體能訓練師，對自己的體能方面重新進行強化，本周兩戰也確實看到不錯成效。

「主要的想法，就是我要對自己負責！」陳昱瑞說道，「剛好訓練師現在服務的WCBA山西女籃賽季結束，我就自費一周兩天和隊友林任鴻請他訓練，可能也是回到我習慣的重訓方式，才會有比較好的表現。」

本季在平均23分鐘的上場時間內，陳昱瑞繳出8.4分、2.6籃板、1.6助攻、1.1抄截，整體三分球命中率也來到34%，幾乎可說是「年度新人王」最大熱門，但陳昱瑞強調，「還是希望自己處理球的判斷與防守強度能夠再提升，最重要的是能從實戰中多多吸取經驗成長。」

▲台銀陳昱瑞。（圖／籃協提供）

▲陳昱瑞自費聘請體能訓練師，對自己體態再強化。（圖／籃協提供）

關鍵字： 陳昱瑞台銀選秀狀元SBL籃球國體大UBA
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