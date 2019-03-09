哈登連40場飆25+　追平喬丹並列史上第4多

▲哈登連續40場得分至少25分，追平喬丹並列史上第4高。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

9日面對強敵七六人之戰，火箭「大鬍子」哈登(James Harden)全場斬獲31分、10籃板、7助攻全能表現，領軍以107比91主場贏球，也拿下近期一波7連勝。此戰哈登也達成另類紀錄，個人連續第40場比賽單場都至少拿下25分，追平籃球大帝喬丹(Michael Jordan)，並列史上第4高，後續甚至還有機會持續突破新高。

2017-18賽季榮獲NBA年度最有價值球員，哈登本季在火箭季初表現低迷，主控保羅(Chris Paul)又因傷缺陣多時情況下，哈登又繳出比上季更亮眼的36.7分、6.5籃板、7.5助攻的場均水準，也讓火箭維持西區第4位不墜。

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哈登9日對七六人之役，單場再轟下31分、10籃板、7助攻，這也讓他追平籃球大帝喬丹，完成連40場得分至少25分以上的紀錄。

哈登追平喬丹連續40場轟得「25+」已經是NBA史上第4高紀錄，接下來要挑戰的將是排名第3位杜蘭特(Kevin Durant)的41場，以及第2位羅伯森(Oscar Robertson)的47場，至於史上最高紀錄，則是遠古神獸張伯倫(Wilt Chamberlain)的106場。

火箭在哈登強勢表現贏球下，本季勝場也來到40勝，目前40勝25敗的成績，居西區第4位。

▲哈登本季得分火力更上層樓。（圖／達志影像／美聯社）