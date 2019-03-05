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SBL／生吃高麗菜的悍將　塞瑟夫勇奪第13周最佳球員

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▲▼台啤，塞瑟夫（Igor Zaystev）。（圖／籃協提供）

▲塞瑟夫用紮實表現獲得單周最佳球員殊榮。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

身為現役烏克蘭男籃國手，台啤洋將塞瑟夫本季來到SBL賽場後的穩定紮實表現，不僅讓台啤重返例行賽龍頭，再次成為爭冠勁旅，塞瑟夫的禁區強悍打法，更讓他當選SBL第13周最有價值球員。這位來到台灣後喜歡「生吃高麗菜」的歐陸戰將，也用實績成為綠衫軍不動的禁區支柱。

由於家鄉烏克蘭的高麗菜都是洗乾淨後直接「生吃」，塞瑟夫來台後也維持了這樣的奇特家鄉傳統，每次與台啤隊友外出聚餐，享受火鍋大餐時，都可以看見塞瑟夫直接生吃高麗菜的有趣畫面。

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本季至今幫助台啤打出18勝10敗的例行賽最佳戰績，塞瑟夫上周兩戰全勝，靠的正是塞瑟夫平均20分、12.5籃板、4助攻、2阻攻的全面表現。

其中在1日對上裕隆之戰，塞瑟夫拿下25分、17籃板領軍奪勝，而2日對上台銀即便進攻火力稍降拿下15分、8籃板，但傳出本季個人最高的8次助攻，展現歐陸全面身手，也讓他順利當選第13周最佳球員。

塞瑟夫本季平均17.8分、9.9籃板，都是台啤最佳，另外每場還能傳出多達3.4次助攻，以一名211公分長人來說，確實具有相當優異的傳球視野及能力。

▲達欣梅奧、台銀謝宗融，台啤黃聰翰、蔣淯安、塞瑟夫。（圖／籃協提供）

▲塞瑟夫上週率領台啤風光奪下2連勝。（圖／籃協提供）

關鍵字： 塞瑟夫台啤單周最佳球員SBL籃球
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