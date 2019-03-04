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WSBL／太亢奮忘記從禁區打　國泰驚險11分退台元

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▲WSBL國泰陳薇安、黃鈴娟、藍浩語。（圖／籃協提供）

▲WSBL移師板體首日，國泰11分擊敗台元。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

睽違1個月再度點燃戰火的WSBL聯賽，4日於板橋體育館登場，首戰國泰vs.台元，國泰女將開賽過於亢奮情況下，被教練鄭慧芸形容像是「忘了要從禁區打」，直到末節一度都僅有領先台元5分，所幸在林育庭23分、14籃板、5助攻、5抄截，陳薇安也貢獻21分、5籃板、6助攻帶領下，國泰90比79收勝。

休兵超過1個月的WSBL，4日於翻新後的板橋體育館登場，今日開始連3天也是台電主場周登場。

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4日首戰國泰vs.台元，上半場台元展現出色團隊配合，甚至還以6分領先衛冕軍，但國泰下半場總算找回攻守節奏，林育庭、陳薇安雙槍出擊，最後決勝期拉開差距，幫助國泰11分收勝。

國泰教練鄭慧芸賽後表示，「此戰球員好像忘了從禁區開始打，不過畢竟是來到板體首戰，球員心態上略顯亢奮，加上此戰我們的失分確實太多，防守端交代不夠清楚，才會打得如此辛苦。」

此戰國泰全場以「小丁」林育庭的23分、14籃板、5助攻、5抄截最佳，超級新秀陳薇安此戰又進帳21分、5籃板、6助攻，成為國泰贏球雙保險。

▲WSBL國泰陳薇安、黃鈴娟、藍浩語。（圖／籃協提供）

▲陳薇安此戰攻守俱佳，成為國泰贏球關鍵要角。（圖／籃協提供）

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