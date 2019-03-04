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富邦勇士主場日　「Together作夥」嗨翻板體

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▲富邦勇士主場日將於3月20日登場。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士3月20日主場日登場，以「朋友作夥來」為主題貫穿。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

本季SBL富邦勇士隊主場日將在3月20日、29日、31日3天於板橋體育館熱烈開戰，以「Together作夥」為主軸，分別針對學生、家庭及所有球迷族群推出熱鬧的場內場外活動，更大手筆贈送NIKE NBA球星款球鞋球衣及Dyson手持吸塵器等超值贈禮，邀請所有球迷到場感受不同凡響的籃球盛會！

富邦育樂總經理暨富邦勇士隊領隊蔡承儒表示，今年富邦勇士隊主場日以「Together作夥」為核心概念，象徵勇士們同心協力作夥拚戰，也是邀請球迷們一起加油、一起同樂，享受現場觀賽的歡樂氛圍。

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三場主場日賽事我們分別針對學生、家庭及所有球迷族群量身打造精彩活動，同時也很高興邀請到NIKE、Red Bull、momo等堅強的合作夥伴共襄盛舉，歡迎所有球迷作夥來為富邦勇士隊加油！

3月20日晚間7時富邦對金酒之戰，主題為「朋友作夥來」，學生朋友當天出示學生證或制服可免費入場，中場則有台灣藝術大學Rooftop Mob嘻哈研究社帶來才華橫溢的演出。

3月29日晚間7時富邦對台啤之戰，主題為「家人作夥來」，將邀請到momo親子台最受小朋友歡迎的哥哥姐姐及momo蟲偶，歡迎爸爸媽媽帶小朋友一起看球！

3月31日晚間7時富邦對達欣之戰，主題為「Everybody作夥來」，當天邀請到連續兩年「Red Bull 3Style世界DJ大賽」台灣區冠軍音樂DJ Afro正男，以及人氣DJ志彥，雙DJ作夥帶領所有球迷嗨翻球場！當天賽後，富邦勇士也將舉辦本季首場簽名會，回饋球迷們的支持。

富邦勇士三場主場日賽事現場活動也熱鬧滾滾。NIKE冠名贊助中場遊戲「不客氣了logo shot大賽」，參賽者將可獲贈NIKE「不客氣了」主題T恤，獲勝者更有機會帶回全套NBA球星紀念款球鞋和球衣。此外，Fubon Angels三天都將進行賽前或中場表演，放送滿滿熱情活力。

▲富邦林書緯、米歇爾、賈西亞。（圖／籃協提供）

▲富邦勇士本季整體表現仍相當亮眼。（圖／籃協提供）

關鍵字： 富邦勇士主場日板體SBL籃球
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