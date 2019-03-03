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SBL／洪志善老將魂發威　金酒下半季仍一勝難求

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▲富邦洪志善、蔡文誠、米歇爾。（圖／籃協提供）

▲洪志善決勝期貢獻關鍵5分，幫助富邦勇士穩住勝果。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

下半季至今一勝難求，甚至累積已吞下3連敗的金酒，3日對決富邦勇士依舊陷入苦戰，金酒雖在末節靠著夏普與老將陳靖寰聯手追到4分差，但關鍵時刻富邦也靠著洪志善三分冷箭，加上米歇爾強勢切入穩住陣腳，最終富邦96比88勝出，賞給金酒4連敗，金酒下半季至今更是3場全敗，狀況陷入不小低潮。

開賽富邦靠著雙洋將賈西亞、米歇爾禁區逞威，兩人上半場分別拿到11分帶領下，富邦取得46比40領先。

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第3節落後的金酒又遇上危機，此戰表現穩定的主力大前鋒蘇奕晉單節苦吞3犯，已經陷入4犯危機情況下只能暫時退場，又讓勇士軍團3節打完擴大至9分領先。

末節富邦又將領先加大到12分，所幸金酒靠著夏普連續外線攻勢，帶起9比0反擊，金酒在終場前7分12秒追到僅3分差距。

此時富邦總算靠賈西亞連續兩波籃下強攻止血，隨後蔡文誠再補上連續5分，又讓富邦穩住陣腳。

金酒隨後也開始加緊追分，讓球隊回到僅4分落後。富邦賈西亞在終場前2分27秒吞下5犯退場，但富邦靠著老將洪志善終場前2分7秒三分冷箭破網，剩下1分32秒時米歇爾再度切入得手，富邦擴大領先至9分，也奠定最終勝果。
▲富邦洪志善、蔡文誠、米歇爾。（圖／籃協提供） 

▲「彈跳怪物」米歇爾此戰再度上演爆扣美技。（圖／籃協提供）

關鍵字： 富邦洪志善蔡文誠米歇爾賈西亞許晉哲金酒于煥亞吳俊雄SBL籃球
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