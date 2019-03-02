老鷹新星王牌狂飆49分16助攻　楊恩2月神射大爆發

▲老鷹楊恩單場狂砍49分、16助攻。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

由於優質的投射能力，自本季選前就被視為未來的聯盟重點新星，楊恩(Trae Young)被老鷹選中，並賦予主控重任後，本季表現也越見出色。明星賽後楊恩攻擊火力更是直線上升，2日對上公牛之戰，兩軍打出超猛4度延長，最終公牛雖以168比161勝出，但楊恩全場狂飆49分、16助攻，改寫個人生涯得分新高。

雖然開季一度因投籃選擇不佳，以及體型稍嫌瘦弱，讓楊恩的整體攻守都有很大提升之處，但老鷹球團鐵了心要讓楊恩扛起後場重任情況下，經歷上半季磨練後，楊恩在明星賽過後的整體表現，確實更上層樓，朝明星等級邁進。

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楊恩2日面對公牛之戰，全場更是火力四射，在兩軍難得一見的「4度延長」情況下，楊恩上場多達55分50秒，全場更33投17中，拿下49分、8籃板、16助攻的強勢數據，可惜老鷹最終在4OT以161比168不敵輸球，楊恩的好表現無緣替球隊帶回勝利。

楊恩在2月份平均能繳出23.3分、4.3籃板、9.3助攻，整體三分球命中率更高達43.7%，表現已經接近明星等級水準。除了外線火力依舊，楊恩在切入適應防守強度，以及傳球判斷上都有所精進。

只是高失誤率仍是楊恩必須學習課題，以此戰對上公牛為例，全場楊恩優異表現也伴隨多達9失誤，如何更沉穩撐起球隊，也將是楊恩未來持續成長的重要課題。

另外，近3戰楊恩平均能轟下40.3分、5.7籃板、11.3助攻，3戰共計投進16記三分球，近況可說相當火燙。

▲楊恩的外線火力在2月份徹底釋放。（圖／CFP）