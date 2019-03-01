柯瑞手感急凍勇士又慘輸　近6戰狂吞4敗

▲勇士柯瑞雖轟33分，勇士仍吞下近6戰內第4敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

近況不佳的衛冕軍金州勇士又輸了！1日作客挑戰奧蘭多魔術，勇士即便有柯瑞(Stephen Curry)轟下33分，但他整體命中率僅36.4%，加上杜蘭特(Kevin Durant)此戰休兵，勇士最終竟遭主場魔術103比96擊敗，近6戰狂吞4敗，整體狀況可說相當不理想。

勇士此戰作客奧蘭多，賽前就確定KD輪休無法上陣，僅能由「咖哩小子」柯瑞一人飆分苦撐。柯瑞此戰雖貢獻33分、8籃板、6助攻，但整體僅33投12中，命中率跌破4成。

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「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)與湯普森(Klay Thompson)此戰雖各拿21分，勇士在第3節甚至打出「30比11」猛烈攻勢，但在關鍵第4節灣區大軍全面熄火，單節僅有15分進帳，種下輸球主因。

反觀贏球的魔術方面，面對實力、經驗都高出一截的勇士，此戰打來毫無懼色，全場以戈登(Aaron Gordon)22分、15籃板最佳，明星中鋒弗塞維奇(Nikola Vucevic)也貢獻12分、13籃板、6助攻、3火鍋，兩人攜手領勝。

▲戈登領軍展現年輕衝勁，順利主場擊退衛冕軍。（圖／達志影像／美聯社）