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UBA／劉孟竹熬夜剪片到半夜　健行「破百」36分宰政大

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▲健行謝亞軒、政大張鎮衙、田浩。（圖／大專體總提供）

▲健行謝亞軒砍19分領軍，UBA男子8強複賽笑納2連勝。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／桃園報導

UBA男子組8強首戰，地主健行科大直到延長賽才驚險贏球，這讓身為球隊教練的劉孟竹相當不滿，賽後甚至剪輯比賽影帶到半夜3點，26日對上政大賽前也拉長影片檢討時間，此舉果然也收到良好效果，健行此戰最終以104比68痛宰政大，繼國體、台師大同樣拿下2連勝，而政大則在8強賽苦吞2連敗。

昨日一路與義守糾纏至延長賽才驚險取勝，健行教練劉孟竹賽後對於團隊防守及卡位籃板不夠確實相當不滿，賽後甚至剪輯比賽影片直到半夜3點，26日也利用中午及下午逐一檢討，希望全隊改正缺失。

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此舉果然也收到效果，晚間對上政大之戰，健行首節就打出31比14猛攻，一路壓制政大火力，第3節甚至僅讓對手拿下9分，早早拉開超過30分領先優勢，最終以36分之差大勝。

此戰再度拿下全場最高19分的謝亞軒就說，「今天就是正常打，教練也提醒我們要拿出霸氣。昨天教練剪影片到半夜3點，中午練投完就看了1個多小時的昨日影片檢討，下午又針對政大的打法進行討論，總算收到效果。」

健行此戰多點開花，全隊共6人得分達雙位數，谷毛唯嘉雖僅拿8分，但也貢獻5籃板、6助攻表現全面。

至於近期開始分擔控球責任的林冠均，此戰也有14分、3籃板、6助攻、4抄截表現。林冠均透露，「自己過去本來就是控球出身，近期練習賽教練也會要我分擔控球責任，算是重回老本行。」

而苦吞2連敗的政大方面，全場以張鎮衙13分最高，田浩則有12分。

▲健行謝亞軒、政大張鎮衙、田浩。（圖／大專體總提供）

▲張鎮衙此戰拿下政大最高的13分。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 健行謝亞軒劉孟竹林冠均政大田浩張鎮衙UBA8強籃球
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