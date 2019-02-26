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UBA／台澳連線雙塔　蘇士軒、容毅燊鎖定爭冠目標

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▲台師大容毅燊、蘇士軒、陳又瑋。（圖／大專體總提供）

▲台師大203公分長人容毅燊繳出17分、10籃板，幫助球隊拿下17連勝。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／桃園報導

本季UBA輔大陣中擁有同為205公分的長人曾祥鈞、吳沛嘉，成為各隊內線防堵的頭號目標。但事實上，26日持續將隊史連勝推向新高「17連勝」的台師大，陣中也有著「台澳連線」雙塔，包括203公分的澳門長人容毅燊，以及經驗十足的194公分大前鋒蘇士軒，兩人連線目標明確，就是要奪下本屆冠軍榮耀。

台師大26日不僅以17分之差擊敗義守，8強賽2連勝到手，更是本季團隊第17連勝，持續改寫隊史新高紀錄。

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但台師大教頭王志群強調，「其實重點是我們超越了去年的成績(上季8強賽1勝6敗)，團隊努力的結果有展現出來。」

此戰台師大贏球關鍵，就在「台澳連線」雙塔，就讀研究所的大前鋒蘇士軒拿下13分、9籃板、2抄截，澳門籍中鋒容毅燊更有全場最高17分外帶10籃板、3阻攻。

容毅燊表示，「前一戰自己打得有些放不開，其實教練團一直授意我和蘇士軒要在內線有所最為，外圍攻勢才能打開，今天的進攻端表現算有達到目標，但防守端還有更多進步空間。」

至於本季投入台師大陣營的蘇士軒，未來也有持續往台灣籃球最高殿堂SBL挑戰的想法，「群哥(台師大教練王志群)有告訴我，可以嘗試往小前鋒位置挑戰，包括運球、外線自己都有在準備加強，我覺得現階段自己的最大優勢，或許是在比賽的經驗值上。」

▲台師大容毅燊、蘇士軒、陳又瑋。（圖／大專體總提供）

▲蘇士軒的經驗值，是場上拚鬥最大本錢。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 台師大蘇士軒容毅燊王志群UBA8強籃球
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