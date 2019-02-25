UBA／老天再給一次機會　謝亞軒OT捍衛健行主場勝

▲謝亞軒延長賽挺身而出，不讓健行8強首戰主場勝溜走。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／桃園報導

UBA男子8強首日壓軸賽事，由地主健行科大對壘義守大學，下半場一路處於落後的健行科大，末節急起直追逆轉，但終場前0.1秒謝亞軒兩罰僅中一，讓比賽進入延長。所幸延長賽健行外圍火力復甦，謝亞軒更在延長賽拿下關鍵8分，他表示，「老天再給一次機會，不能放掉。」健行最終89比87險勝。

8強戰享有地主優勢的健行，25日晚間對決義守，開賽打出15比7猛烈攻勢的情況下，健行隨後卻陷入莫名低迷，加上義守不斷衝搶進攻籃板，上半場甚至一度落後達14分之多。

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末節急起直追的健行，靠著謝亞軒帶動下追成僅1分落後，終場前0.1秒義守遭吹防守犯規，謝亞軒執行兩罰情況下，首罰順利命中，第2罰未能進球，雙方戰成76平進入延長。

延長賽健行火力總算復甦，謝亞軒更是投進兩記三分球包辦全隊13分當中的8分，義守在剩下4.2秒情況下，白曜誠切入要到犯規，但兩罰全數落空，隨後健行林冠鈞穩穩罰進兩球，即便郭翰出現罕見「未換人就上場」的技術犯規，但義守最終仍以兩分驚險勝出。

▲義守徐鉦順拿下23分，但義守仍以兩分飲恨輸球。（圖／大專體總提供）

全場拿下28分、6籃板的謝亞軒表示，「正規賽終了前兩罰給自己太大壓力，加上第2罰節奏有點被打亂，但老天再給我們一次機會，不能放掉。」

健行全場三分球36投僅10中，謝亞軒笑說，「賽前練習全隊準度高得可怕，沒想到正式比賽是鐵得很可怕，不過畢竟是自家養的框，最後還是進球。」

至於兩分飲恨的義守方面，全場以徐鉦順23分、7籃板、3抄截最佳。

▲林冠均13分、11籃板、4助攻，最後關鍵兩罰替健行穩住勝果。（圖／大專體總提供）