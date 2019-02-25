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SBL／阿飛不飛了　施顏宗用外線贏回上場時間

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▲▼ 達欣施顏宗 。（圖／籃協提供）

▲經歷上季的膝傷復健，施顏宗本季重回SBL賽場。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

24日達欣成為上周桃園例行賽全勝(2勝0敗)球隊，靠著的正是「阿飛」施顏宗在最後98秒內的關鍵8分，包含連續兩記三分冷箭。經歷上賽季因膝傷全數報銷的漫長復健，本季重新出發的施顏宗要證明自己不只能飛，更能有一手穩定外線。就連達欣教頭范耿祥都直言，「阿飛靠自己的表現贏回了更多的上場時間。」

2017年SBL賽季開打前的夏季聯賽，施顏宗遭受左膝前十字韌帶撕裂的嚴重傷勢，也讓他第15季所有賽事全數報銷，只能積極復健尋求重返賽場機會。

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而本季復出後施顏宗的上場時間明顯降低不少，達欣總教練范耿祥就表示，「施顏宗現在在比賽中還是不時出現倒地的動作，心裡的那一關似乎還沒克服，教練團也害怕他再次受傷，因此只能慢慢讓他從比賽中磨練找信心。」

但24日對裕隆之戰，施顏宗不僅在關鍵第4節獨拿11分，更在終場前1分38秒及56.8秒連續飆進兩記三分球，幫助球隊甩開裕隆糾纏，也成為贏球功臣。

賽後施顏宗也表示，「從農曆年前到現在，自己的信心跟狀況都很不夠，這幾場我都坐在場下看，也知道每隊都會放我投外線，那既然我平常有在練，今天有空檔就拿出來投。」

達欣總教練范耿祥也說，「阿飛每天在團隊練習時，都會提前1小時到場自主訓練，他今天能投進這兩球我並不意外，接下來一定會多給他一些上場時間，今天他的表現為自己爭取到更多上場時間了。」

▲達欣施顏宗、裕隆桑尼。（圖／籃協提供）

▲達欣本周喜迎2連勝，施顏宗成為板凳奇兵。（圖／籃協提供）

關鍵字： 施晉堯麥班達璞園SBL籃球達欣范耿祥
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