永遠的體育甜心　簡懿佳個人首本寫真書發行

▲簡懿佳推出個人首本寫真《簡單說懿佳》。（圖／台灣角川提供，下圖同）

體育中心／綜合報導

曾任緯來體育台、被稱為「三朵花」之一的簡懿佳出書了！從緯來體育主播、到TVBS晨間新聞主播，現在的簡懿佳轉戰主持界，簽約華研國際音樂、號稱「甜心主持人」的她也跨足出版圈，個人第一本寫真《簡單說懿佳》已經發行。

23日晚上19點，簡懿佳要在誠品信義店 3F Forum舉辦新書分享會，預計會吸引不少人潮前往索取親筆簽名。簡懿佳笑說，「雖然場地有時間限制，但我早已經下定決心，只要粉絲來支持我都一律簽到飽。」

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擁有20萬人按讚粉絲團的簡懿佳，談起這次的書籍表示：「希望記錄在我的家鄉對我有意義的景點，同時也推薦給大家許多我的私房IG打卡秘密店家。」原來這本寫真書有別於一般偶像的美照呈現，還告訴大家許多適合拍出美照的地點，喜歡在IG上打卡吸睛的網友們，也很適合入手一本。

很多人都知道簡懿佳不只出身體育主播，家裡還是跆拳道世家，自己也曾學到「黑帶」才停止改往升學發展。《簡單說懿佳》中，她也選了幾張自己運動的私房照與大家分享。

至於卸下主播身分，簡懿佳會不會感到失落？她笑說：「我喜歡在電視台的工作，但也喜歡挑戰不同極限。」外表甜美的她並不像外界猜測的個性像洋娃娃，反而很有想法，不眷戀頭銜、但很珍惜遇到許多貴人。她說：「我特別感謝緯來和TVBS的主管，願意當時青澀的我很多珍貴的機會，有這些貴人才有現在的我。」

在新書《簡單說懿佳》中，簡懿佳用簡短的文字寫下自己平時的心情與座右銘，還分享了自己擇偶的第一要件，是一本粉絲必收藏的祕境寫真。