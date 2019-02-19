HBL／禪修領球員專注　普門克服場館挑戰迎向3連霸

▲廖哲億本季將率領普門女籃挑戰3連霸。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

本學年目標在挑戰后冠「3連霸」，普門19日面對8強首戰同樣告捷的苗商，即便開賽還打來有些糾結，但自上半場即將結束前開始拉開比分，末節更是持續突破領先達27分之多，最終普門克服和平館、紅館兩邊跑的賽程考驗，81比56大勝。教練廖哲億認為，「校方的禪修輔助，幫助球員更懂得專注，是一大關鍵。」

HBL甲級女子8強首戰就以78比58擊敗北一女，普門19日再接再厲，25分大勝撂倒苗商，也率先取得2連勝佳績，挑戰衛冕3連霸氣勢相當旺盛。

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普門教練廖哲億表示，「賽程安排對我們確實是考驗，一天和平館、一天紅館，這對球員確實比較辛苦。」

但廖哲億強調，「不會將此當作藉口，各隊都是如此，我們能做的就是設法提早到場熱身，幫助球員消除緊張與不安定感。」

廖哲億也提到，「校方安排的禪修，確實讓球員更能學習專注，當在場上有一絲的不專注，就會影響到比賽，不只是球員，包括我自己今年也有很大的壓力，如何保持專注是我最看重的，只要我能掌握得住球員，我相信我們離目標就會越近。」

普門此戰輕鬆4人得分達雙位數，連文鈴拿下全場最高18分，至於陳芷英則有16分、13籃板、4助攻的優質演出，助隊贏得2連勝。