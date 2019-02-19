運動雲

> >

HBL／禪修領球員專注　普門克服場館挑戰迎向3連霸

ETtoday運動雲

▲普門中學廖哲億。（圖／記者魏立信攝）

▲廖哲億本季將率領普門女籃挑戰3連霸。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

本學年目標在挑戰后冠「3連霸」，普門19日面對8強首戰同樣告捷的苗商，即便開賽還打來有些糾結，但自上半場即將結束前開始拉開比分，末節更是持續突破領先達27分之多，最終普門克服和平館、紅館兩邊跑的賽程考驗，81比56大勝。教練廖哲億認為，「校方的禪修輔助，幫助球員更懂得專注，是一大關鍵。」

HBL甲級女子8強首戰就以78比58擊敗北一女，普門19日再接再厲，25分大勝撂倒苗商，也率先取得2連勝佳績，挑戰衛冕3連霸氣勢相當旺盛。

請繼續往下閱讀...

普門教練廖哲億表示，「賽程安排對我們確實是考驗，一天和平館、一天紅館，這對球員確實比較辛苦。」

但廖哲億強調，「不會將此當作藉口，各隊都是如此，我們能做的就是設法提早到場熱身，幫助球員消除緊張與不安定感。」

廖哲億也提到，「校方安排的禪修，確實讓球員更能學習專注，當在場上有一絲的不專注，就會影響到比賽，不只是球員，包括我自己今年也有很大的壓力，如何保持專注是我最看重的，只要我能掌握得住球員，我相信我們離目標就會越近。」

普門此戰輕鬆4人得分達雙位數，連文鈴拿下全場最高18分，至於陳芷英則有16分、13籃板、4助攻的優質演出，助隊贏得2連勝。

關鍵字： 普門廖哲億陳芷英陳郁婷HBL女籃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

遊客鋼索橋上打鬧「暴力狠搖晃」　下秒斷裂！6人瞬間懸空驚叫求救

推薦閱讀

HBL／年假自發訓練皮繃緊　能仁丁冠皓「壓抑完美」

HBL／先發穩、替補抖　能仁8強首戰22分大勝過關

HBL／切進敵人心臟　林綉蓉飆速收放更自如

HBL／苗商決勝期關鍵7比0猛攻　8強首戰氣走淡商

熱門新聞

自曝一開始不喜歡閃電俠稱號　韋德難忘Kobe打電話向他請益

台韓澳都沒進複賽奧運參賽權是誰？國際棒總：希望3隊都晉級

傅園慧參加家庭聚會乾等2小時　發飆離席吼「好了沒有？」

潘忠韋強化棒球IQ秘密武器　《Hito大聯盟》100集達標

HBL／先發穩、替補抖　能仁8強首戰22分大勝過關

英媒以「superSONic」讚譽孫興慜　歷年亞洲球員最高評價

讀者回應

﻿

最新新聞

1一日一場館沒差　普門心理建設足

28強病毒來亂　光復啟動隔離大戰

3古林睿煬背部不適　交流賽無緣登

4胡智為提點　張弘稜成功改善控球

5樂天金鷹戰桃猿　王牌、浅村及洋砲都來

熱門新聞

1韋德曾討厭閃電俠稱號？

2台韓澳都沒進複賽奧運參賽權是誰？

3傅園慧參加家庭聚會發飆離席

4潘忠韋強化棒球IQ秘密武器

5先發超穩　能仁8強首戰22分大勝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅抵達日本備戰西武　蔗總：來就是要贏球

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

楊俊瀚200公尺飆21秒66第一　破1999年陳天文全國室內紀錄

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366