運動雲

> >

HBL／切進敵人心臟　林綉蓉飆速收放更自如

ETtoday運動雲

▲苗商8強首戰靠著林綉蓉帶起7比0攻勢，順利擊敗淡商。（圖／記者杜奕君攝）

▲苗商林綉蓉飆速關鍵3分打，表現令教練稱讚。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「教練要我切進對手的心臟，用我最擅長的切入去破壞！」終場前61秒，切入完成關鍵3分打的苗商後衛林綉蓉如此說道，在她強勢切入建功之下，苗商最終一波7比0逆襲贏球。教練林怡辰賽後開心表示，「以前林綉蓉只會悶著頭自己一直衝，現在開始會找隊友，這是她最大的成長與進步之處。」

HBL甲級女子8強18日開打，苗商vs.淡商之戰，苗商雖然高度處於劣勢，但開賽一波11比0強勢進攻，令淡商有些措手不及，不過隨後2、3節兩隊陷入激烈拉鋸，淡商決勝期終於超前逆轉比分。

請繼續往下閱讀...

但終場前1分1秒，林綉蓉發揮速度優勢，強行切入製造3分打機會，也帶起苗商7比0攻勢，最終順利6分逆轉勝。

林綉蓉表示，「我坐在場下的時候就不斷觀察，發現對手的防守範圍拉得比較開，加上教練不斷要我用速度切進敵人心臟，因此才利用對手沒注意我的機會，大膽完成3分打。」

苗商教練林怡辰則說，「林綉蓉突破很好，但有時會放槍，今天她的好表現我還特別告訴她，在家裡苦練的，今天終於做出來了。而且以前的她只會悶著頭一直衝，現在開始會看隊友位置，這是我認為她最大的進步之處。」

從領先到被追近甚至遭到逆轉，林綉蓉賽後笑說，「被追分的時候，大家在場上開始急了，不僅節奏被帶走，彼此之間也開始生悶氣，所幸最後大家還是穩定下來，才能拿下最終勝利。」

▲苗商8強首戰靠著林綉蓉帶起7比0攻勢，順利擊敗淡商。（圖／記者杜奕君攝）

▲苗商林綉蓉致勝3分打，幫助球隊逆轉擊敗淡商。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： HBL女籃苗商淡商林綉蓉籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

推薦閱讀

HBL／苗商決勝期關鍵7比0猛攻　8強首戰氣走淡商

阿提諾瓊斯盃加入中華隊測試？　籃協否認：尚未接洽

嚼過的口香糖拍賣1萬美金　金童唐西奇高人氣瘋狂

球傳到2樓高照樣灌　字母哥超猛明星賽狂扣驚人

熱門新聞

樂天巨人教頭關注王柏融赴日發展　評論王維中受NC影響

日職／王柏融展現4割本領　4戰打擊率6成25

最恐怖「核彈頭」！　洋基打算安排法官打第一棒

中職／臉書被找到　涂鴻欽退休後首度現身：中職加油

韓職／樂天巨人滿意在台春訓　呼籲高雄蓋球場發大財

教士幹大的！同時向哈波、馬查多開價　合約雙破2.5億

讀者回應

﻿

最新新聞

1切進敵人心臟　林綉蓉收8強首勝

2苗商關鍵7比0　8強首戰氣走淡商

3師徒對決　高苑輕取光復

4柯瑞砸地背扣彌補灌籃滑倒糗事

5每隊每場保證有2次電視輔助判決

熱門新聞

1樂天巨人教頭關注王柏融赴日發展

2王柏融4割本領　4戰打擊率6成25

3恐怖核彈頭　洋基安排法官打首棒

4退休後首現身　涂鴻欽：臉書被找到

5樂天巨人呼籲高雄蓋球場發大財

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

楊俊瀚200公尺飆21秒66第一　破1999年陳天文全國室內紀錄

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366