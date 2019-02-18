HBL／切進敵人心臟　林綉蓉飆速收放更自如

▲苗商林綉蓉飆速關鍵3分打，表現令教練稱讚。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「教練要我切進對手的心臟，用我最擅長的切入去破壞！」終場前61秒，切入完成關鍵3分打的苗商後衛林綉蓉如此說道，在她強勢切入建功之下，苗商最終一波7比0逆襲贏球。教練林怡辰賽後開心表示，「以前林綉蓉只會悶著頭自己一直衝，現在開始會找隊友，這是她最大的成長與進步之處。」

HBL甲級女子8強18日開打，苗商vs.淡商之戰，苗商雖然高度處於劣勢，但開賽一波11比0強勢進攻，令淡商有些措手不及，不過隨後2、3節兩隊陷入激烈拉鋸，淡商決勝期終於超前逆轉比分。

請繼續往下閱讀...

但終場前1分1秒，林綉蓉發揮速度優勢，強行切入製造3分打機會，也帶起苗商7比0攻勢，最終順利6分逆轉勝。

林綉蓉表示，「我坐在場下的時候就不斷觀察，發現對手的防守範圍拉得比較開，加上教練不斷要我用速度切進敵人心臟，因此才利用對手沒注意我的機會，大膽完成3分打。」

苗商教練林怡辰則說，「林綉蓉突破很好，但有時會放槍，今天她的好表現我還特別告訴她，在家裡苦練的，今天終於做出來了。而且以前的她只會悶著頭一直衝，現在開始會看隊友位置，這是我認為她最大的進步之處。」

從領先到被追近甚至遭到逆轉，林綉蓉賽後笑說，「被追分的時候，大家在場上開始急了，不僅節奏被帶走，彼此之間也開始生悶氣，所幸最後大家還是穩定下來，才能拿下最終勝利。」

▲苗商林綉蓉致勝3分打，幫助球隊逆轉擊敗淡商。（圖／記者杜奕君攝）