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ABL／致命失誤惹禍　夢想家2分飲恨不敵西貢熱火

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▲夢想家李學林、葛萊斯、錢肯尼、田壘。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家關鍵時刻發生致命失誤，兩分不敵西貢熱火。（圖／寶島夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

目前暫居ABL例行賽第2位的寶島夢想家，16日主場迎接農曆年後首戰，面對攻守兩端都極具侵略性的西貢熱火，夢想家一路陷入落後苦戰，雖然末節奇襲扳平戰局，但終場前1.9秒錢肯尼傳球給李學林時發生致命失誤，讓伯塔托夫斯基(Murphy Burnatowski)幸運抄截上籃得手，夢想家終場以72比74飲恨吞敗。

夢想家迎接農曆年後首戰，16日主場先對上打法強勢的西貢熱火，此戰夢想家開賽就陷入落後苦戰，第2節遭到熱火洋將休斯(Trevon Hughes)不斷強勢轟炸，夢想家一度陷入雙位數落後。

▲夢想家李學林、葛萊斯、錢肯尼、田壘。（圖／寶島夢想家提供）

▲葛萊斯此戰為夢想家攻下20分、11籃板。（圖／寶島夢想家提供）

第3節夢想家持續處於挨打落後，但末節李學林三分外線遠飆，帶領夢想家反擊氣勢，隨後阿提諾(Will Artino)、葛萊斯(Tevin Glass)、錢肯尼聯手打出8比0攻勢，夢想家在終場前31秒順利扳平戰局。

但最後關鍵時刻，錢肯尼抓下防守籃板後，但傳球給李學林時竟意外出現失誤，讓伯塔托夫斯基輕鬆抄截上籃，最終就以戲劇性的2分險勝。

夢想家此戰以葛萊斯20分、11籃板最佳，阿提諾16分、14籃板，錢肯尼10分，李學林則有5分、4籃板、7助攻，至於先前告假1個月調整的「少俠」田壘，此戰回歸上場4分18秒，僅有1抄截進帳。

17日夢想家將持續於主場出賽，對手則是馬來西亞猛龍。

▲夢想家李學林、葛萊斯、錢肯尼、田壘。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家田壘此戰回歸上陣。（圖／寶島夢想家提供）

關鍵字： 夢想家ABL葛萊斯阿提諾李學林錢肯尼
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