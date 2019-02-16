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SBL明星賽／實踐曼巴精神　于煥亞頂尖飆速

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▲金酒佐藍、于煥亞、陳文宏，璞園凱爾、麥班達。（圖／籃協提供）

▲于煥亞是金酒拿到上半季例行賽第1名的重要功臣。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

本賽季離開台啤轉戰到金酒，于煥亞上半季不僅個人繳出亮眼表現，也幫助球隊雄霸上半季例行賽龍頭。身為死忠Kobe粉絲，「曼巴精神」也正是影響他持續不斷、堅持努力成為一個更好與偉大籃球員的最大來源。

本季于煥亞在後衛技術訓練上。除了參加球隊的團隊練習與基本的重量訓練，也特別聘請專業的個人訓練師，希望能幫助他在球場上的許多技術層面有所突破。

目前戰績位於SBL聯盟龍頭，阿亞「不客氣了」的表示，「今年的目標就是要拿下隊史的第一座總冠軍，因為他特別想要證明自己，到了一個新的環境，新的球隊，一樣能夠把自己做到最好，不想被別人看扁。」

阿亞曾表示，昔日強恕高中的學長蘇翊傑是他最大的目標，「因為小四學長是那種可以讓隊友變得更好，對手又敬畏三分的頂尖控球後衛，也是我想要學習與超越的對象。」

對每代Kobe籃球鞋，阿亞都如數家珍。談到這雙Kobe AD EP，除了一樣是簡潔俐落的低筒外型，重量輕薄、超強的抓地力以及完整的包覆，是讓他能夠在後衛競爭如林的球場上，快速的左右橫移又能夠提供安全支撐的最大利器。

▲于煥亞在本次SBL明星賽將穿上最愛的Kobe AD EP球鞋上陣。（圖／NIKE提供）

▲于煥亞在本次SBL明星賽將穿上最愛的Kobe AD EP球鞋上陣。（圖／NIKE提供）

關鍵字： 于煥亞不客氣了SBL明星賽籃球Kobe
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