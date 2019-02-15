JHBL／UA訓練營前進永吉國中　210公分雙胞胎雙塔吸睛

▲UA的JHBL訓練營，首站前進北市永吉國中。（圖／孟橙策略行銷提供）

記者杜奕君／台北報導

4月份將進行最終8強決戰的JHBL國中籃球聯賽，15日由知名運動品牌Under Armour協助進行「UAT for Basketball」籃球體能訓練營，首站來到北市傳統勁旅永吉國中，從體測到各式籃球運動所需的敏捷性訓練，讓小球員們體驗高強度訓練模式，而永吉陣中的雙胞胎210公分雙塔于泓凱、于泓翔更是受到高度關注。

去年開始贊助JHBL聯賽，UA的訓練營模式也從去年的各校派員參訓，到今年改為前進重點學校，包括永吉國中、神岡國中、明仁國中及永仁高中(國中部)，進行更紮實的訓練課程。

15日「UAT for Basketball」籃球體能訓練營首站來到永吉國中，這支北市的傳統勁旅，這個學年最大亮點就是擁有兩名來自中國的210公分雙胞胎長人于泓凱、于泓翔，搭配上學年就表現出色的主力後衛陳恩，目標自然是鎖定隊史首座總冠軍。

此次訓練營總教練由曾任國家青年女籃體能訓練師的劉馥榕擔綱，他也特別針對男子籃球員較弱的髖關節活動度，進行一系列強化訓練。

劉馥榕強調，「現階段國中球員的身體功能性、發展性都還在成長，我認為他們就像未發光的寶石，今天主要是訓練他們的敏捷性與即時反應，從聽到聲音或餘光看見等細節著手，讓選手看得到也要做得到。」

上屆聯賽就在球隊扮演吃重角色的主控陳恩就表示，「今天的訓練真的有累到，和去年的訓練營相比，強度真的提高很多。」

另外，永吉此次陣中擁有兩名來自中國的210公分長人于泓凱、于泓翔也格外引人關注，其中弟弟于泓翔由於先前雞眼開刀，今日只能在旁觀戰，但哥哥于泓凱則全程參與訓練。

永吉本次預賽及複賽合計僅吞1敗，有機會挑戰隊史首座JHBL冠軍。但總教練郭華玲不敢大意並表示，「球是圓的，我們還是希望球員別有個人主義，期許他們用正向的方式享受比賽。」