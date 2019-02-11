韋德重摔落地仍狂飆分　熱火主帥：身體構造如美國隊長

▲韋德11日生涯最後一次造訪勇士甲骨文球場。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)11日生涯最後一次造訪勇士甲骨文球場，並留下10分、6籃板、9助攻的水準表現。不過日前韋德前一戰在對上國王時一次重摔落地後，經過短暫檢查後，下半場演出精彩飆分戲碼。熱火總教練史波斯卓(Erik Spoelstra)就表示，「韋德的身體構造簡直就像美國隊長一樣！」

本季結束後確定告別NBA舞台，韋德的巡迴之旅持續上演「交換球衣」戲碼。11日最後一次造訪勇士「甲骨文球場」，韋德除了繳出10分、6籃板、9助攻的高水準表現，甚至差點助隊擊退衛冕軍勇士，可惜最終仍以2分惜敗。

但韋德在前一戰對上國王時，一次落地重摔一度無法起身，所幸在退場接受檢查及短暫治療後，韋德回歸仍上演精采飆分秀，展現37歲老將威力。

對勇士之戰賽前，熱火總教練史波斯卓回憶此狀況時，仍對韋德強悍的意志與身體狀況讚嘆不已，「當下狀況很多人都需要擔架了，但韋德的身體構造簡直就像美國隊長一樣。」

雖然本季結束後就將退役，但韋德本季前43戰平均能繳出14分、3.8籃板、4.3助攻，這還只是僅上場25分30秒情況下所達成，效率值可說相當驚人。

▲韋德賽後選擇與勇士一哥柯瑞(右)互換球衣。（圖／CFP）