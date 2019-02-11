加盟火箭獲重生　法瑞德：我又像半獸人了

▲加盟火箭，法瑞德宛如重獲新生。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

包括上季效力金塊、本季前半段效力籃網，法瑞德(Kenneth Faried)都受限無法獲得大量上場機會。但透過交易來到火箭後，昔日的禁區悍將又再度找到表現空間，至今10戰平均可繳出驚人的16.2分、10.4籃板、1.1火鍋。對於重獲新生，法瑞德11日也在個人社群發文表示，「上帝保佑，我感覺自己又像半獸人了！」

由於被視為缺乏禁區外的投籃能力，法瑞德近年來逐漸從球隊的絕對主力，變成板凳末端的二線替補。本季開打前即便轉戰籃網，但法瑞德出賽12戰，平均僅有9分49秒上場時間，貢獻5.1分、3.7籃板。

但這樣的不得志狀況，在法瑞德轉戰火箭後全面改觀，受到大幅重用的法瑞德前進休士頓10戰，平均上場時間暴增到30分鐘，整體數據更是來到16.2分、10.4籃板、1.1火鍋，成為休士頓當前的最佳禁區悍將。

法瑞德自己對於重獲新生，似乎也相當開心，11日他在個人IG寫道，「感謝上帝保佑，我感覺又像半獸人了。」

火箭在法瑞德加盟後，禁區鬧空城的狀況也暫時獲得舒緩，過去10戰拿下6勝，前團隊32勝23敗的成績，暫列西區第5位。

▲法瑞德上半季在籃網苦無表現機會。（圖／達志影像／美聯社）