金童成獨行俠35年最強新秀　唐西奇本季9度奪25+5+5

▲獨行俠籃球金童唐西奇，本季第9度達成單場至少25分5籃板5助攻。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)的魔力還在持續！11日在獨行俠以102比101險勝拓荒者之戰，唐西奇全場再度砍得28分、9籃板、6助攻，表現技驚四座。連同此戰在內，唐西奇本季已經第9度寫下單場至少「25分、5籃板、5助攻」的成績表現，過去獨行俠(前身小牛)隊史35年來，新秀合計僅有8次達此紀錄。

2月28日才要滿20歲的唐西奇，頂著歐洲最強球員身分踏上NBA殿堂，手個賽季至今的表現，僅能用「完美」來形容，過去52場出賽平均20.6分、7籃板、5.5助攻、1.1抄截，「年度最佳新秀」幾乎已是囊中物。

然而「籃球金童」的傳奇故事還沒終結，11日對上拓荒者之戰，唐西奇再用單場28分、9籃板、6助攻的精采表現，幫助獨行俠在主場以1分險勝拓荒者，此戰成為唐西奇本季第9度單場至少完成「25分、5籃板、5助攻」，也是新秀賽季個人第9次達此紀錄。

攤開獨行俠隊史，自1984-85球季以來，過去35年的所有獨行俠新秀，在菜鳥球季合計僅有8次達成「25+5+5」的表現，而唐西奇一個人就超越過去35年的所有隊史新秀總和，堪稱是獨行俠隊史近年來少見的天才型新秀。

▲唐西奇已經是獨行俠隊史35年來最強新秀。（圖／達志影像／美聯社）