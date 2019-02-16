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SBL明星賽／呂政儒不客氣了　期待對決梅奧互飆三分

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▲裕隆呂政儒、桑尼。（圖／籃協提供）

▲呂政儒MVP身手依舊，也是目前SBL總得分王。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

身為上屆SBL年度MVP得主，「男模」呂政儒一直是台灣籃壇現今的看板球星之一，此次再度風光入選第16季SBL明星賽，呂政儒也將換上最愛的NBA超級球星杜蘭特「KD11」球鞋上陣。呂政儒也相當期待能與擁有NBA頂尖資歷的洋將梅奧對決，在明星賽上演三分互飆戲碼，以答謝球迷力挺。

這位締造SBL 聯盟 800顆三分球以及即將叩關5000分大關的射手，NBA勇士當家球星無疑是他籃球生涯中最值得效法的NBA球員之一。兩人都是屬於高砲塔三分的大型射手，同時也都是球隊的得分之鑰。

KD對於冠軍的渴望，更是這位已經八年未曾奪下SBL總冠軍滋味的中華隊偉大射手心中最深刻的感受。所以，今年除了要「不客氣了」的創造SBL的新紀錄，男模更想要一圓他久違的總冠軍夢想。

另外，今年NBA等級洋將梅奧到來，更是讓他期待與他每一次的對決。除了外圍三分火力互飆之外，防守梅奧的同時，更可以讓他從中學習到更高水平的攻擊技巧與防守經驗。因此，男模將會非常期待和珍惜每一次和梅奧的對決時刻。

▲SBL明星賽球星戰靴。（圖／NIKE提供）

▲呂政儒在本次SBL明星賽將穿上KD11代登場。（圖／NIKE提供）

關鍵字： 呂政儒不客氣了NIKE明星賽SBL籃球
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