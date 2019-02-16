JHBL／永吉210公分雙塔　于泓凱、于泓翔13歲能扣籃

▲永吉210公分雙胞胎長人于泓凱、于泓翔相當受到關注。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

本季JHBL國中籃球聯賽，北市永吉國中受到高度關注的主因，一大部分正是來自中國的雙胞胎長人于泓凱、于泓翔。從入學時的208公分，到如今已經雙雙長到210公分，從13歲就能首度扣籃的兩人，來台不僅要適應快速球風，更希望全面強化運球、外線，期許自己未來能夠朝最高殿堂的NBA發展。

隨父母工作關係來台，進入永吉就讀的于泓凱、于泓翔從入學時的208公分，如今已經再抽高至210公分。15日全隊參訓Under Armour舉辦的「UAT for Basketball」籃球體能訓練營，雖然于泓翔因先前腳部開刀無法完整訓練，但哥哥于泓凱則是全程參訓，與全隊共同進行各式科學化訓練。

于泓凱說，「未來我的最大目標是打NBA，所以大學也希望前往美國就讀，現在我也不斷練習運球，甚至嘗試幫助進攻帶過半場，另外包括外線也是我努力的目標。」

兩名210公分的長人同隊上陣，在台灣籃壇絕無僅有，這對永吉的球員甚至教練團，都是一大挑戰，永吉教練郭華玲就說，「有了這兩個雙塔，確實全隊都還在磨合，剩下的一個半月如何磨合出最好的化學效應，是我們努力的目標。」

郭華玲也強調，「于泓凱、于泓翔其實還在長高，肌力方面也還沒到位，我們採取的是漸進式的方式，我很看好他們兄弟倆在高中、大學的發展。」

從13歲就能正式扣籃，于泓凱、于泓翔兄弟倆不僅高人一等，球鞋尺寸也是相當驚人，哥哥于泓凱已經要穿15號球鞋，弟弟于泓翔也得穿14號球鞋，兩人未來能否在國中甚至高中聯賽帶來更多衝擊，確實相當值得期待。

▲UA的JHBL訓練營，首站前進北市永吉國中。（圖／孟橙策略行銷提供）