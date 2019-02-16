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SBL明星賽／蔡文誠、簡浩老將魂　頂尖戰靴上腳加持

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▲裕隆李啟億、桑尼、邱啟益，富邦蔡文誠。（圖／籃協提供）

▲「本土洋將」蔡文誠此次再度入選SBL明星賽。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

外號「本土洋將」的蔡文誠，球場上的拚勁和對於進攻籃板的執著，是現今台灣籃壇上最突出的球員。出身乙組的他，對於雷霆球星喬治(Paul George)有非常高的敬意與欣賞，尤其是PG受了那麼嚴重的傷勢，復出之後反而變得更加強勢與全面，從板凳末端球員，到當選MVP、中華隊國手，一路走來感觸良多。

對於剛締造SBL聯盟「2000籃板」紀錄的蔡文誠來說，除了持續「不客氣了」的爭搶每顆籃板球，年度總冠軍更是”不客氣了”的最終目標。尤其是對上昔日老東家，榮獲五次SBL冠軍頭銜的璞園，他也非常期待每次的對決，因為彼此相互瞭解，所以和他們對戰是種既享受籃球比賽、又可以鬥智的過程。

▲SBL明星賽球星戰靴。（圖／NIKE提供）

▲蔡文誠是PG系列球鞋的愛好者。（圖／NIKE提供）

第一次穿上PG 3，立即感受到和前兩代相當不同。除了包覆性以及整體重量更為卓越之外，以月球表面為靈感的鞋底，在抓地力的部分也比前兩代更加犀利。”許多籃球鞋需要相當程度的時間去適應、磨開，才能上場比賽，但PG 3幾乎不用，穿一下子馬上就能夠上場作戰”，這是他對於這雙戰靴的最直接的感受。

「帥哥射手」簡浩，長久以來都是AIR JORDAN的熱愛者，除了場下透過搭配AIR JORDAN休閒運動系列的時尚穿著來展現他個人獨特的時尚魅力，在籃球場上，簡浩也是每一代AJ籃球鞋的歷史見證者。因此，承襲了舒適、實戰以及時尚這三大AJ籃球鞋特色的這雙AIR JORDAN XXXIII，就是最符合簡浩的戰靴。

▲璞園簡偉儒、簡浩、凱爾、麥班達。（圖／籃協提供）

▲簡浩人氣、實力都是明星賽代表人物。（圖／籃協提供）

簡浩曾說，「這雙AIR JORDAN XXXIII除了搭載最新科技FastFit，方便籃球員穿脫以及固定鞋帶，它整體的穩定性與安全性也都非常的棒。總結一個字，就是帥！！！」

綜觀簡浩的籃球生涯，從原本體能勁爆、彈跳力驚人的扣籃王，到現在全面進化的三分射手，除了本身的不斷努力，喬丹(Michael Jordan)的影響也是極為關鍵。

對於今年採用雙洋將之後，SBL各隊之間競爭更加激烈，璞園的本土戰力優勢不若以往，簡浩依舊淡定的說，我們璞園的團隊籃球越到球季後段，越能展現出我們豐沛的戰力，尤其是到了必須連續出賽的季後賽。而今年的目標，就是要和偶像喬丹看齊，拿下璞園王朝的的第6座總冠軍。

▲SBL明星賽球星戰靴。（圖／NIKE提供）

▲簡浩在本次SBL明星賽將穿上最愛的AJ33代球鞋。（圖／NIKE提供）

關鍵字： 簡浩蔡文誠不客氣了NIKESBL明星賽
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