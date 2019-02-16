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SBL明星賽／于煥亞神射27分勇奪MVP　1萬獎金霸氣全捐

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▲▼SBL第16季明星賽,黑白武士明星賽,于煥亞。（圖／記者季相儒攝）

▲于煥亞全場狂轟27分，個人勇奪明星賽MVP殊榮。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／桃園報導

全場猛砍27分，包含最後決勝期的連續兩記三分冷箭，白武士後衛于煥亞領軍以146比140擊敗黑武士，拿下第16季SBL明星賽勝利，個人也榮獲MVP殊榮。賽後于煥亞大方表示，「只在乎榮譽，不在乎獎金！」宣布要將MVP獎金捐出，連同勝隊獎金50000萬元與全隊平分。

賽前就喊話要在明星賽「扣一個」，身高180公分的于煥亞首節就切入嘗試飛身扣籃，可惜並未成功。但此戰他外線手感火燙，狂飆白武士最高的27分，包含最後關鍵54秒關鍵三分冷箭，最終不僅幫助白武士贏球，個人也拿下本屆明星賽MVP殊榮。

「我上次拿MVP可能是大學打外面的業餘聯賽了！」賽後吸引眾多球迷爭相合照的于煥亞說道，「真的很開心能參加明星賽，更感謝三哥（總教練周俊三）、隊友在最後決勝期願意把機會做給我。」

賽後于煥亞也大方宣布，要將MVP的10000元獎金全數捐出，連同勝隊50000萬元獎金與全隊平分。

于煥亞幽默表示，「只在乎榮譽，不在乎獎金，何況我大概只有這種時候才會這麼準了。」

此次明星賽票房也開出不錯紅盤，售票數達3195張，也讓明星賽盛宴順利圓滿落幕。

▲▼SBL第16季明星賽,黑白武士明星賽,于煥亞MVP。（圖／記者季相儒攝）

▲于煥亞拿下明星賽MVP殊榮，獎金1萬元大方與全隊共享。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 于煥亞SBL明星賽MVPSBL白武士籃球
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