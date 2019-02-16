SBL明星賽／泰勒飛過5人超狂扣　灌籃大賽2度奪冠

▲泰勒飛過5名球員，滿分拿下SBL灌籃大賽冠軍。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／桃園報導

SBL第16季明星賽，最火熱的「灌籃大賽」登場，此次賽制改採「土洋合體」，各參賽隊伍派出1本土、1洋將上陣。賽前被視為最大奪冠熱門的「彈跳怪物」米歇爾搭配第13季灌籃大賽冠軍蕭順議，首輪就以最高的136分晉級，但決賽台銀洋將泰勒一次飛過5人單手爆扣奪下滿分，與隊友呂孟瑋以總分134分奪冠。

由於璞園洋將凱爾先前練球小腿拉傷，導致璞園退賽，也讓此次參賽隊伍僅剩金酒、富邦、達欣及台銀4隊(台啤、裕隆未報名參賽)，首隊上場的金酒，本土長人李家瑞一次360度灌籃拿下44分高分，首先帶起一波高潮。

但隨後本次奪冠呼聲最高的米歇爾、蕭順議登場，米歇爾前兩灌分別秀出胯下大車輪、飛過搭檔蕭順議的精彩美技，分別拿下42、49的高分，第3灌蕭順議則透過隊友林書緯協助，拋球砸側邊籃板雙手爆扣，也拿下45分的好成績，順利以136分晉級第2輪。

▲富邦本土扣籃王蕭順議此次灌籃大賽表現同樣亮眼。（圖／記者季相儒攝）

隨後上陣的達欣，彈性驚人的本土新秀「蛇王」潘祥偉首灌先完成自拋雙手拉桿拿下43分，隨後麥克連請出梅奧拋球空中接力，最後潘祥偉由麥克連托球雙手倒灌拿下43分。

但最後登場的台銀，第10季扣籃大賽冠軍泰勒展現寶刀未老氣勢，首灌先將手臂「插籃框」灌籃，接著又單手風車拿下47分高分，偕同隊友呂孟瑋拿下128分，驚險晉級決賽。

決賽米歇爾先由蕭順議拋球側扣拿下42分，隨後蕭順議嘗試左手小車輪扣籃同樣拿下42分，最終灌米歇爾以反手大車輪拿下47分，最終拿下131分。

台銀首灌由泰勒飛過211公分的達欣巨塔麥克連，率先拿下48分好采頭，隨後呂孟瑋單手扣籃拿下36分，最終泰勒一口氣飛過李其恩、陳昱瑞、蕭順議、米歇爾及搭檔呂孟瑋，一次飛過5人單手爆扣，拿下全場唯一一次50分滿分，最終以134分奪冠。

▲泰勒再度飛過5名球員，二度奪下SBL灌籃大賽冠軍。（圖／記者季相儒攝）