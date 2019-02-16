運動雲

> >

SBL明星賽／矮將出頭天　于煥亞飆27分領白武士奪勝

ETtoday運動雲

▲▼SBL第16季明星賽,黑白武士明星賽,。（圖／記者季相儒攝）

▲于煥亞單場砍27分，幫助白武士146比140拿下本屆明星賽勝利。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／桃園報導

「天龍vs.地虎」終極戲碼，16日終於在第16季SBL明星賽壓軸登場，以多位後衛矮將組成的白武士改寫「籃球是長人運動定律」，全場三分狂飆，最終146比140勝出。此戰兩軍合計拿下「286分」，也改寫SBL明星賽史上總和新高。于煥亞關鍵時刻連續兩記三分冷箭領勝，單場狂轟27分也榮獲本屆明星賽MVP殊榮

開賽明星賽「秀王」就發揮本領，不斷在場上與對手「糾纏」吸引裁判注意，替明星賽帶起笑聲不斷，但白武士雖然身高不如對手，不過整體速度、準度都相當驚人，開賽就取得領先優勢。

▲▼SBL第16季明星賽,黑白武士明星賽,。（圖／記者季相儒攝）

▲「秀王」簡浩為明星賽增添許多笑果。（圖／記者季相儒攝）

第2節白武士派上5名控衛「地虎陣」，黑武士天使上演精采連4扣戲碼，無論是砸板反彈爆扣、360度扣籃或是單臂轟炸都順利得手，幫助黑武士追成僅兩分差。

第3節蔣淯安連續三分破網，幫助白武士比分率先「破百」，隨後蔣淯安、于煥亞聯手串起陣陣三分火網，幫助白武士一度領先多達19分之多。

▲▼SBL第16季明星賽,黑白武士明星賽,。（圖／記者季相儒攝）

▲「彈跳怪物」米歇爾全場狂扣不斷。（圖／記者季相儒攝）

隨後黑武士也開始用三分攻勢追分，簡浩、愛德接連命中，終場前1分13秒呂政儒再度三分遠飆，追成137平，但于煥亞在終場前54秒再度三分建功重新要回領先，終場前27秒于煥亞再度三分進球，最後蔣淯安更連3罰「打板」命中，幫助白武士最終6分勝出。

▲▼SBL第16季明星賽,黑白武士明星賽,Lamigirls表演。（圖／記者季相儒攝）

▲Lami girls在SBL明星賽大秀熱舞。（圖／記者季相儒攝）

此戰白武士雙衛表現出色，于煥亞拿下全隊最高27分，隊長蔣淯安也貢獻20分，黑武士方面天使拿下全場最高29分，愛德、米歇爾各有22分進帳。

▲▼SBL第16季明星賽,黑白武士明星賽,。（圖／記者季相儒攝）

▲白武士隊長蔣淯安也秀了拉桿切入美技。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： SBL明星賽黑武士白武士蔣淯安黃泓瀚籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

火辣女友教做紅豆牛奶冰 童仲彥躺懷中：比布丁軟

推薦閱讀

SBL明星賽／同樣飛過5人狂扣　泰勒2奪扣籃王IG狂PO

SBL明星賽／泰勒飛過5人超狂扣　灌籃大賽2度奪冠

SBL明星賽／實踐曼巴精神　于煥亞頂尖飆速

SBL明星賽／蔡文誠、簡浩老將魂　頂尖戰靴上腳加持

熱門新聞

王建民重返大聯盟？美媒：我也想再看他投球

7歲就比你強啦！「火焰」魯道夫6塊腹肌炸裂　百米13秒海放對手

快訊／大王炸裂！王柏融日職首轟　陽岱鋼也開轟

日職／王柏融開轟直呼「運氣好」　日媒讚謙虛的真貨！

JHBL／永吉210公分雙塔　于泓凱、于泓翔13歲能扣籃

指詹皇沒喬丹的直覺與接管比賽能力　皮朋：連Kobe都比不上

讀者回應

﻿

最新新聞

1被子弟兵擊敗　吳俊雄覺得失戀

2臭屁陳78球完封勝　陳義信：相信隊友

3開訓第一天受傷　王政順完成手術

4王光輝金手套：球離我超過一步不接

5職棒元年打擊王　王光輝：不讓給洋將

熱門新聞

1王建民重返大聯盟？美媒想再看他投球

2才7歲就有6塊肌！「火焰」魯道夫百米13秒

3王柏融日職首轟　陽岱鋼也開轟

4王柏融開轟直呼運氣好　日媒盛讚

5永吉210公分雙塔　13歲就能扣籃

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366