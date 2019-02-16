SBL明星賽／矮將出頭天　于煥亞飆27分領白武士奪勝

▲于煥亞單場砍27分，幫助白武士146比140拿下本屆明星賽勝利。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／桃園報導

「天龍vs.地虎」終極戲碼，16日終於在第16季SBL明星賽壓軸登場，以多位後衛矮將組成的白武士改寫「籃球是長人運動定律」，全場三分狂飆，最終146比140勝出。此戰兩軍合計拿下「286分」，也改寫SBL明星賽史上總和新高。于煥亞關鍵時刻連續兩記三分冷箭領勝，單場狂轟27分也榮獲本屆明星賽MVP殊榮

開賽明星賽「秀王」就發揮本領，不斷在場上與對手「糾纏」吸引裁判注意，替明星賽帶起笑聲不斷，但白武士雖然身高不如對手，不過整體速度、準度都相當驚人，開賽就取得領先優勢。

▲「秀王」簡浩為明星賽增添許多笑果。（圖／記者季相儒攝）

第2節白武士派上5名控衛「地虎陣」，黑武士天使上演精采連4扣戲碼，無論是砸板反彈爆扣、360度扣籃或是單臂轟炸都順利得手，幫助黑武士追成僅兩分差。

第3節蔣淯安連續三分破網，幫助白武士比分率先「破百」，隨後蔣淯安、于煥亞聯手串起陣陣三分火網，幫助白武士一度領先多達19分之多。

▲「彈跳怪物」米歇爾全場狂扣不斷。（圖／記者季相儒攝）

隨後黑武士也開始用三分攻勢追分，簡浩、愛德接連命中，終場前1分13秒呂政儒再度三分遠飆，追成137平，但于煥亞在終場前54秒再度三分建功重新要回領先，終場前27秒于煥亞再度三分進球，最後蔣淯安更連3罰「打板」命中，幫助白武士最終6分勝出。

▲Lami girls在SBL明星賽大秀熱舞。（圖／記者季相儒攝）

此戰白武士雙衛表現出色，于煥亞拿下全隊最高27分，隊長蔣淯安也貢獻20分，黑武士方面天使拿下全場最高29分，愛德、米歇爾各有22分進帳。

▲白武士隊長蔣淯安也秀了拉桿切入美技。（圖／記者季相儒攝）